Uz pomoć američkih kompanija: Budimir najavio novu opremu za MUP Srpske i moguće povećanje plata policajcima

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srspke Željko Budimir rekao je da Srpska modernizuje policiju i da su sa tim ciljem potpisani i memorandumi sa američkim kompanijama.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Dio toga su određeni troškovi i planirane materijalne nabavke, prije svega, savremene opreme. Sa američkom administracijom razvijamo jednu vrstu partnerskih odnosa kada su i te stvari u pitanju. To pokazuje da smo potpuno transparentni", naveo je Budimir.

On je dodao da su potpisani memorandumi o međusobnom razumijevanju sa američkim kompanijama iz kojih bi trebali proizići konkretni ugovori koji su predmet pregovora.

"Zainteresovani smo za kupovinu određene opreme za prevoz ljudstva, to su, prije svega, američki helikopteri. Zainteresovani smo za nadzor i osmatranje noću. Tu su američki brendovi najbolji na svijetu", rekao je Budimir za ATV.

Na pitanje da li postoji mogućnost povećanja plata u policiji, Budimir je rekao da se premijer Srpske Savo Minić zalaže za povećanje plata u narednom periodu te da očekuje brzo instrukcije u vezi sa tim.

"Mislim da se ide u tom pravcu", naveo je Budimir i napomenuo da je Minić nekoliko puta već izjavio da je zadatak da se povećanje plata usklađuje sa određenim promjenama u životnom standardu te da se to i radi.

Govoreći o saradnji policije Republike Srpske sa bezbjednosnim agencijama drugih država, Budimir je rekao da je Srbija strateški partner, ali da je dobra saradnja ostvarena i sa policijama Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Austrije i Crne Gore.

On je naveo da Policija Srpske, po pitanju profesionalnih standarda, spada u najbolje policije regiona, a to pokazuje i saradnja sa evropskim, međunarodnim i regionalnim policijskih agencijama.

"U prva četiri mjeseca smo imali 62 operativne akcije, od toga 12 međunarodnog karaktera", rekao je Budimir.

On je dodao da bi volio da u MUP-u FBiH postoji zastupljenost srpskog naroda na onom nivou kakva je zastupljenost drugih nacionalnosti u MUP-u Srpske, te ukazao da u Srpskoj već godinama Bošnjaci obavljaju neke od najviših dužnosti u MUP-u Srpske.

Podsjetio je da su političko Sarajevo i neustavni Sud BiH htjeli da stave na potjernicu predsjednika Republike Srpske, ali da je Interpol saopštio da je riječ o političkom progonu.

"To je objasnilo šta se radi unutar BiH, gdje se institucija pravosuđa koristi protiv jedne političke jedinice u BiH, odnosno Republike Srpske. Ako se ovake stvari nastave, uz okupacionu upravu Kristijana Šmita, to su onda nemoguće okolnosti", rekao je Budimir.

On je naveo da u BiH postoje dvije političke kulture - jedna u bošnjačkoj političkoj eliti kojoj odgovara okupaciona uprava, a druga je kultura slobodarskog srpskog naroda koja ne prihvata takav način funkcionisanja.

Povodom akcije hapšenja osoba koje su učestvovale u nelegalnim radnjama u vezi sa polaganjem vozačkih ispita, Budimr je najavio da će insistirati na Vladi da se MUP vrati u proces obuke u punom kapacitetu kako više ne bi bilo zloupotreba.

On je naveo da su te zloupotrebe jedan od uzroka saobraćajnih nesreća, podsjetivši da je u Republici Srpskoj prošle godine u saobraćaju poginulo 129 lica, što je katastrofalna statistika.