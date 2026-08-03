Pojačane kontrole u Hercegovini: Sankcionisana 64 vozača zbog prebrze vožnje, 13 isključeno iz saobraćaja

Pripadnici Policijske uprave Trebinje su tokom proteklog vikenda izrekli 166 prekršajnih naloga za prekršaje iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, saopšteno je iz te policijske uprave.

Izvor: MUP RS

Evidentirana su i 64 prekoračenja dozvoljene brzine, kao i 13 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, a zbog količine alkohola u organizmu veće od 1,51 promila lišeno je slobode pet vozača.

Policijska uprava Trebinje apeluje na sve učesnike u saobraćaju da, s obzirom na pojačanu frekvenciju vozila, svoju vožnju prilagode uslovima na putu i vremenskim uslovima.