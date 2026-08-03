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Pojačane kontrole u Hercegovini: Sankcionisana 64 vozača zbog prebrze vožnje, 13 isključeno iz saobraćaja

Pojačane kontrole u Hercegovini: Sankcionisana 64 vozača zbog prebrze vožnje, 13 isključeno iz saobraćaja

Autor D.V.
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Pripadnici Policijske uprave Trebinje su tokom proteklog vikenda izrekli 166 prekršajnih naloga za prekršaje iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, saopšteno je iz te policijske uprave.

Pojačane kontrole saobraćaja u Hercegovini Izvor: MUP RS

Evidentirana su i 64 prekoračenja dozvoljene brzine, kao i 13 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, a zbog količine alkohola u organizmu veće od 1,51 promila lišeno je slobode pet vozača.

Policijska uprava Trebinje apeluje na sve učesnike u saobraćaju da, s obzirom na pojačanu frekvenciju vozila, svoju vožnju prilagode uslovima na putu i vremenskim uslovima.

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Tagovi

saobraćaj vozači vožnja Hercegovina Trebinje

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