Uklanjaju semafore na prometnoj banjalučkoj raskrsnici, najavljeni radovi

U ponedjeljak i utorak, 3. i 4. avgusta, biće izvršena demontaža i uklanjanje svjetlosne saobraćajne signalizacije na spoju Bulevara vojvode Stepe Stepanovića i Ulice majke Jugovića (kod kafića "Škorpion"), saopšteno je Gradske uprave.

Izvor: Baloncici/Shutterstock

Iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve navode da se uklanjanje semafora sprovodi u skladu sa tehničkom dokumentacijom za rekonstrukciju pomenute raskrsnice, te su pozvali sve učesnike u saobraćaju na dodatni oprez, strpljenje i razumijevanje.

Radovi na ovoj lokaciji obuhvataju izgradnju dvotračne, četvorokrake kružne raskrsnice, čija je vrijednost procijenjena na oko 1,15 miliona KM.

Podsjećamo, tokom izvođenja građevinskih zahvata na snazi je izmijenjen režim odvijanja motornog i pješačkog saobraćaja, koji se reguliše postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije.