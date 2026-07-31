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Uklanjaju semafore na prometnoj banjalučkoj raskrsnici, najavljeni radovi 1

Uklanjaju semafore na prometnoj banjalučkoj raskrsnici, najavljeni radovi

Autor Dušan Volaš
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U ponedjeljak i utorak, 3. i 4. avgusta, biće izvršena demontaža i uklanjanje svjetlosne saobraćajne signalizacije na spoju Bulevara vojvode Stepe Stepanovića i Ulice majke Jugovića (kod kafića "Škorpion"), saopšteno je Gradske uprave.

Na poznatoj banjalučkoj raskrsnici uklanjaju se semafori zbog gradnje kružnog toka Izvor: Baloncici/Shutterstock

Iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve navode da se uklanjanje semafora sprovodi u skladu sa tehničkom dokumentacijom za rekonstrukciju pomenute raskrsnice, te su pozvali sve učesnike u saobraćaju na dodatni oprez, strpljenje i razumijevanje.

Radovi na ovoj lokaciji obuhvataju izgradnju dvotračne, četvorokrake kružne raskrsnice, čija je vrijednost procijenjena na oko 1,15 miliona KM.

Podsjećamo, tokom izvođenja građevinskih zahvata na snazi je izmijenjen režim odvijanja motornog i pješačkog saobraćaja, koji se reguliše postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije.

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Tagovi

Banjaluka saobraćaj

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Komentari 1

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Borik

Zar ih nije bager ukloni prije par dana?

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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