Ugašen požar u praznoj hali banjalučkog "Jelšingrada": Nema povrijeđenih, intervenisalo devet vatrogasaca

Ugašen je požar u praznoj hali u Livnici "Jelšingrad" u banjalučkom naselju Lazarevo, rekao je komandant Vatrogasne brigade Banjaluka Miroslav Malinić i dodao da u požaru nije bilo povrijeđenih.

Izvor: Civilna zaštita i Profesionalno teritorijalna vatrogasno–spasilačka jedinica

"Intervencija je počela jutros u 4.45 časova, na terenu su bila četiri vozila i devet vatrogasaca", rekao je Malinić, prenosi Srna.

On je naveo da je riječ o praznoj hali.

Požar je rano jutros uočila Banjalučka policija i odmah su obavijestili vatrogasce čiji pripadnici su izašli na teren i započeli gašenje.