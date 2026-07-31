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Ugašen požar u praznoj hali banjalučkog "Jelšingrada": Nema povrijeđenih, intervenisalo devet vatrogasaca 1

Ugašen požar u praznoj hali banjalučkog "Jelšingrada": Nema povrijeđenih, intervenisalo devet vatrogasaca

Autor Dušan Volaš
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Ugašen je požar u praznoj hali u Livnici "Jelšingrad" u banjalučkom naselju Lazarevo, rekao je komandant Vatrogasne brigade Banjaluka Miroslav Malinić i dodao da u požaru nije bilo povrijeđenih.

Požar u krugu banjalučke "Livnice Jelšingrad" Izvor: Civilna zaštita i Profesionalno teritorijalna vatrogasno–spasilačka jedinica

"Intervencija je počela jutros u 4.45 časova, na terenu su bila četiri vozila i devet vatrogasaca", rekao je Malinić, prenosi Srna.

On je naveo da je riječ o praznoj hali.

Požar je rano jutros uočila Banjalučka policija i odmah su obavijestili vatrogasce čiji pripadnici su izašli na teren i započeli gašenje.

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Tagovi

požar Jelšingrad Banjaluka

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Komentari 1

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zole

Ovdje će uskoro niknuti zgrada impozantnog izgleda

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Hvala što ste poslali vijest.

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