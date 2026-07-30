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Savjet ministara podržao sporazum o izgradnji gasovoda "Južna interkonekcija"

Savjet ministara podržao sporazum o izgradnji gasovoda "Južna interkonekcija"

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
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Savjet ministara BiH utvrdio je danas prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma sa Hrvatskom o izgradnji gasovoda "Južna interkonekcija", kojim bi BiH dobila pristup tečnom prirodnom gasu (LNG) preko terminala na ostrvu Krku i diverzifikovala izvore snabdijevanja.

Srn2026-7-30_1639668_1.jpg Izvor: Goran Janjić/Srna

Savjet ministara BiH utvrdio je danas prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma sa Hrvatskom o izgradnji gasovoda "Južna interkonekcija", kojim bi BiH trebalo da dobije pristup tečnom prirodnom gasu (LNG) preko terminala na ostrvu Krku, uz cilj diverzifikacije izvora snabdijevanja i smanjenja zavisnosti od ruskog gasa.

Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Hrvatske utvrđen je u drugom krugu glasanja, a biće upućen Predsjedništvu BiH na dalju proceduru ratifikacije.

Ministar transporta i komunikacija u Savjetu ministara Edin Forto rekao je da je prilikom glasanja bio protiv ove tačke dnevnog reda jer, kako je naveo, njegova stranka želi odgovor na pitanje da li iza kompanije koja želi da gradi ovu gasnu interkonekciju zaista stoji Vlada SAD.

Forto je dodao i da nisu usvojeni pojedini dokumenti iz njegovog resora koji se odnose na razvoj u BiH, jer su protiv glasali ministri iz SNSD-a.

Ministar inostranih poslova Elmedin Konaković rekao je da je usvajanje sporazuma važno zbog potrebe za diverzifikacijom snabdijevanja gasom, navodeći da je to posebno značajno nakon povećanja cijene ruskog gasa.

Sporazum o izgradnji gasovoda "Južna interkonekcija Hrvatske i BiH" potpisali su 28. aprila u Dubrovniku predsjedavajuća Savjeta ministara BiH Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković.

Konaković je nakon sjednice govorio i o transportu tijela dvojice planinara iz Zenice koji su stradali u Rusiji, navodeći da su pripremljeni svi potrebni dokumenti.

"Trenutno se radi obdukcija i sve zavisi od ruskog sistema", rekao je Konaković.

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Tagovi

Savjet ministara BiH Južna interkonekcija gas

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