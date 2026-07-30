logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi detalji drame u Banjaluci: Majku i devetogodišnjeg sina 40 dana držali zaključane u stanu uz lažna obećanja o poslu

Novi detalji drame u Banjaluci: Majku i devetogodišnjeg sina 40 dana držali zaključane u stanu uz lažna obećanja o poslu

Autor D.V. Izvor Nezavisne
0

Banjalučka policija uhapsila je Almina Đ. iz Travnika i Jadranku J. iz Banjaluke zbog sumnje da su 40 dana protivpravno u stanu držali Prijedorčanku i njenog devetogodišnjeg sina, varajući ženu pričom o zaposlenju u inostranstvu.

Detalji akcije u Banjaluci: Obećavali posao u Švajcarskoj, pa zaključali ženu i devetogodišnjeg sina Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako saznaju "Nezavisne novine", sumnja se da je posljednjih dana žena sa djetetom bila potpuno ograničena u kretanju, odnosno zaključana u jednom banjalučkom stanu. Ona je tu navodno došla vjerujući u priču da će joj osumnjičeni dvojac pomoći u vezi sa zaposlenjem u jednom hotelu u Švajcarskoj.

Nakon što je policija došla do saznanja da se žena i dijete nalaze u stanu protiv svoje volje, policijski službenici su ih tamo zatekli i oslobodili, dok su dvije osumnjičene osobe lišene slobode.

Kako je rekao izvor "Nezavisnih novina", trenutno se provjeravaju i informacije da su osumnjičeni ženu povremeno puštali da radi i da su joj uzimali određenu količinu novca, a da je u posljednje vrijeme sa djetetom bila zaključana bez mogućnosti da izađe.

Izvor je dodao da je u toku policijska istraga koja će otkriti sve detalje o tome kako su žena i dijete završili sa osobama koje su ih držale zatočene.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ