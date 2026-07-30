Novi detalji drame u Banjaluci: Majku i devetogodišnjeg sina 40 dana držali zaključane u stanu uz lažna obećanja o poslu

Banjalučka policija uhapsila je Almina Đ. iz Travnika i Jadranku J. iz Banjaluke zbog sumnje da su 40 dana protivpravno u stanu držali Prijedorčanku i njenog devetogodišnjeg sina, varajući ženu pričom o zaposlenju u inostranstvu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako saznaju "Nezavisne novine", sumnja se da je posljednjih dana žena sa djetetom bila potpuno ograničena u kretanju, odnosno zaključana u jednom banjalučkom stanu. Ona je tu navodno došla vjerujući u priču da će joj osumnjičeni dvojac pomoći u vezi sa zaposlenjem u jednom hotelu u Švajcarskoj.

Nakon što je policija došla do saznanja da se žena i dijete nalaze u stanu protiv svoje volje, policijski službenici su ih tamo zatekli i oslobodili, dok su dvije osumnjičene osobe lišene slobode.

Kako je rekao izvor "Nezavisnih novina", trenutno se provjeravaju i informacije da su osumnjičeni ženu povremeno puštali da radi i da su joj uzimali određenu količinu novca, a da je u posljednje vrijeme sa djetetom bila zaključana bez mogućnosti da izađe.

Izvor je dodao da je u toku policijska istraga koja će otkriti sve detalje o tome kako su žena i dijete završili sa osobama koje su ih držale zatočene.