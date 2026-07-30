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Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima: Prisilno prosjačenje, dječiji brakovi i rad ugrožavaju najmlađe

Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima: Prisilno prosjačenje, dječiji brakovi i rad ugrožavaju najmlađe

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Povodom Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, iz Centra "Otaharin" upozoravaju da su prisilno prosjačenje, ugovoreni brakovi i radna eksploatacija najveći rizici za djecu, te pozivaju nadležne i građane na pravovremenu reakciju radi zaštite najmlađih.

Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima: Zaštititi djecu od svih oblika iskorištavanja Izvor: Shutterstock

Najveći rizici kojima su izložena djeca su prisilno prosjačenje, dječiji ugovoreni i prisilni brakovi, te različiti oblici dječijeg rada i eksploatacije, koji predstavljaju ozbiljne oblike iskorištavanja, a u mnogim slučajevima mogu sadržavati elemente trgovine ljudima, saopšteno je iz Centra za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja "Otaharin".

"Svako dijete ima pravo na bezbrižno djetinjstvo, obrazovanje, zaštitu i razvoj svojih potencijala. Nijedno dijete ne smije biti primorano da prosi, radi u uslovima koji ugrožavaju njegovo zdravlje i razvoj ili da bude prisiljeno na brak", navedeno je u saopštenju "Otaharina" povodom Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima.

Kako je naglašeno, posebnu odgovornost imaju institucije, škole, centri za socijalni rad, policija, pravosuđe, organizacije civilnog društva i lokalne zajednice da blagovremeno prepoznaju rizike, zaštite djecu i procesuiraju počinioce.

Iz "Otaharina" su pozvali da, ukoliko građani primijete dijete izloženo prisilnom prosjačenju, prisilnom radu, ugovorenom ili prisilnom braku ili bilo kojem drugom obliku iskorištavanja, o tome obavijeste nadležne jer pravovremena reakcija može spasiti nečiji život i budućnost.

Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima obilježava se 30. jula s ciljem da se podigne svijest o ovom problemu u globalnoj javnosti. Ovaj dan ustanovljen je Rezolucijom Generalne skupštine UN u novembru 2013.

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