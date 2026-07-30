Jeziva otkrića u uglednoj umjetničkoj školi: Dvije bivše učenice optužile Epstina za zlostavljanje

Dvije bivše učenice prestižne umjetničke škole u Mičigenu optužile su Džefrija Epstina za se**ualno uznemiravanje. Istraga je otkrila i na desetine prijava protiv još oko 50 zaposlenih u ovoj ustanovi.

Izvor: X/krassenstein

Dvije osobe optužile su Džefrija Epstina za se**ualno uznemiravanje dok su pohađale prestižnu umjetničku školu u Mičigenu, kojoj je godinama davao velike donacije. Optužbe su dio istrage koja je otkrila i desetine prijava protiv gotovo 50 drugih zaposlenih, a slučajevi obuhvataju period od nekoliko decenija, piše The Guardian.

Istraga u Interlokenu

Centar za umjetnost Interloken (Interlochen), koji organizuje letnji kamp i školu scenskih umjetnosti za polaznike iz cijelog svijeta, angažovao je 2024. godine advokatsku kancelariju za istragu prijava o se**ualnom zlostavljanju. Istraga je u početku bila usmjerena na profesore i osoblje, a kasnije je proširena i na saznanja o Džefriju Epstinu. Epstin je bio finansijer koji je 2019. u 66. godini izvršio samoubistvo u zatvoru.

Škola je uklonila Epstinovo ime sa jedne od zgrada nakon njegove osude za se**ualne prestupe na Floridi 2008. godine. Zgrada je preimenovana u Green Lake Lodge, a nedavno je i srušena. Rušenje je uslijedilo nakon što je američko Ministarstvo pravde objavilo milione stranica dokumenata o Epstinu prikupljanih godinama.

Decenije zlostavljanja

Advokatska kancelarija Sangavi (Sanghavi) u svom izvještaju navodi da je prikupila 70 svedočanstava bivših učenika. Oni su optužili 47 članova osoblja i profesora za učestvovanje u fizičkom kontaktu se**ualne prirode. Prijave se odnose na period od 1950-ih do 2010-ih, a većina slučajeva se dogodila prije 2000. godine.

"Informacije prikupljene tokom ove istrage su, jednostavno rečeno, poražavajuće", stoji u izveštaju na 97 stranica. U dokumentu se napominje da su bivši učenici prijavljivali vrbovanje, flertovanje, se**ualno dodirivanje i se**ualne odnose.

Iz Interlokena su poručili da su imena optuženih predali vlastima okruga Grand Travers u sjevernom Mičigenu kako bi se utvrdilo koji se dalji koraci mogu preduzeti. Niko od optuženih više nije zaposlen u toj ustanovi, a više od trećine ih je preminulo.

Reakcija uprave

"Duboko nam je žao zbog štete koju su pretrpeli članovi naše zajednice i upućujemo izvinjenje svima koji su pogođeni zlostavljanjem u Interlokenu", napisali su predsjednik Trej Devi i predsednik upravnog odbora Baret Rolins u pismu objavljenom na internetu.

"Iako se velika većina incidenata opisanih u istrazi dogodila pre mnogo decenija, a broj prijava zlostavljanja u Interlokenu se značajno smanjio u posljednjih 25 godina, protok vremena ne umanjuje iskustva naših bivših učenika", poručili su. "Se**ualno zlostavljanje koje počini odrasla osoba na poziciji moći ili poverenja nad učenikom je pogrešno, kako tada, tako i danas."

Devi i Rolins dodali su da je Interloken danas "iz temelja drugačija institucija od one opisane u ovom izvještaju" te da sprovode stroge bezbjednosne politike i neguju potpuno drugačiju kulturu.

Optužbe protiv Epstina

Epstin je bio polaznik kampa u Interlokenu 1967. godine, gde je svirao fagot. Školi je između 1990. i 2003. donirao više od 400.000 dolara (oko 350.000 evra). Dvije žene su istražiteljima ispričale da je Epstin sa njima imao kontakt se**ualne prirode, a jedna od njih navela je da se to dogodilo upravo u zgradi koja je nosila njegovo ime.

Prema izvještaju, on se trljao o njeno telo "preko odjeće, na način za koji je tvrdio da je slučajan". Epstin joj je takođe platio put u Njujork dok je bila učenica. Izjavila je da bi se svaki put kad bi počeo neprimjereno da je dodiruje "potpuno ukočila dok on ne bi prestao", stoji u izvještaju.

Druga žena je ispričala da je Epstinu masirala leđa u njegovom domu, te da je on od nje možda tražio da skine gornji dio odjeće. Nakon toga više nije imala nikakav kontakt sa Epstinom niti sa njegovom partnerkom Gislejn Maksvel (Ghislaine Maxwell).

Povezani slučajevi

Nezavisno od istrage koju je naručila škola, najmanje dve bivše učenice Interlokena već su ranije iznijele optužbe za vrbovanje i zlostavljanje protiv Epstina i Maksvelove, što potvrđuju savezni zapisi i medijski izvještaji. Njihov identitet nije javno objavljen.

Jedna od njih svedočila je protiv Maksvelove 2021. godine, kada je ona osuđena za trgovinu ljudima u svrhu se**ualne eksploatacije. Nije poznato da li su te žene razgovarale sa advokatskom kancelarijom koja je vodila istragu za Interloken.