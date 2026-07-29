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Maloljetnik u Splitu optužen za terorizam: Slao mejlove o postavljenom eksplozivu policiji, školi i medijima

Maloljetnik u Splitu optužen za terorizam: Slao mejlove o postavljenom eksplozivu policiji, školi i medijima

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Maloljetnog hrvatskog državljanina tužilaštvo u Splitu je optužilo za terorizam zbog slanja prijetećih mejlova o postavljenom eksplozivu policiji, školi i medijima.

bec prevara.jpg Izvor: Shutterstock

Županijsko tužilaštvo tereti maloljetnika da je 23. i 24. aprila poslao mejlove na adrese više policijskih stanica, jedne srednje škole i medija, u kojima prijetio upotrebom eksploziva, ugrožavanjem života ljudi i oštećenjem javnih objekata.

Prema navodima tužilaštva, namjera mu je bila izazvati strah među stanovništvom na području Splitsko-dalmatinske županije.

Tužilaštvo je u prijedlogu sudu zatražilo i da se maloljetniku produži privremena mjera nadzora Hrvatskog zavoda za socijalni rad, koja mu je određena radi pružanja pomoći i zaštite.

Predloženo je i produženje mjere opreza koja uključuje zabranu pristupa internetu.

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Tagovi

Hrvatska Split maloljetnici

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