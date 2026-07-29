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Drama u Sarajevu: Ispaljeno više hitaca na Baščaršiji, građani i turisti u panici bježali u radnje 1

Drama u Sarajevu: Ispaljeno više hitaca na Baščaršiji, građani i turisti u panici bježali u radnje

Autor Dušan Volaš
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U Ulici kundurdžiluk u samom srcu sarajevske Baščaršije večeras je prijavljena pucnjava koja je izazvala veliku paniku među brojnim prolaznicima i turistima, a prema informacijama iz MUP-a Kantona Sarajevo, u incidentu nije bilo povrijeđenih.

Pucnjava na Baščaršiji u Sarajevu: Nema povrijeđenih, sukobili se strani državljani Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Događaj je Operativnom centru Uprave policije prijavljen u 19.25 sati, nakon čega su policijske patrole hitno upućene na mjesto događaja. Iz MUP-a KS su potvrdili da nema stradalih ni povrijeđenih, te da će više zvaničnih informacija imati nakon obrade terena.

Prema riječima očevidaca iz lokalnih radnji, u ulici je najprije došlo do sukoba između dvojice muškaraca, navodno stranih državljana. U večernjim satima ovom atraktivnom lokacijom kretao se veliki broj ljudi koji su se, nakon što su odjeknuli pucnji, u potpunoj panici razbježali i potražili zaklon u okolnim objektima.

Među svjedocima na terenu mogle su se čuti dvije verzije događaja. Dok neki od njih tvrde da su obojica aktera bila naoružana i pucala jedan na drugog, drugi navode da je jedan od muškaraca imao masku preko lica te da je iz pištolja ispalio tri hica. Iz policije ove navode za sada nisu zvanično potvrdili.

Na mjestu događaja nalazi se veliki broj policijskih službenika koji su trakom ogradili područje i trenutno razgovaraju s potencijalnim svjedocima kako bi utvrdili sve okolnosti ovog incidenta i identifikovali učesnike.

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Tagovi

pucnjava Sarajevo

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Komentari 1

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zole

Neka oni njih samo primaju, pa će bežati i sklanjati se od njih

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Hvala što ste poslali vijest.

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