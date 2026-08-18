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"Cartier" nakit i "Louis Vuitton" torbe zaplijenjeni na beogradskom aerodromu

"Cartier" nakit i "Louis Vuitton" torbe zaplijenjeni na beogradskom aerodromu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Na beogradskom aerodromu zaplijenjena je luksuzna roba vrijedna skoro 12.000 evra. U prtljagu putnice pronađeni su skupocjeni "Cartier" nakit, kao i "Louis Vuitton" i "Saint Laurent" torbe.

Zapljenja luksuznih modnih komada na aerodromu u Beogradu Izvor: Uprava carina

Carinski službenici su 18. avgusta na Aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu otkrili neprijavljenu luksuznu robu čija je ukupna vrijednost procenjena na gotovo 12.000 evra.

Kako se navodi u saopštenju Uprave carina, vrijedni predmeti pronađeni su tokom detaljne kontrole putnice koja je prethodno prošla kroz zeleni kontrolni prolaz, namijenjen putnicima koji nemaju robu za prijavljivanje.

"Tokom pregleda njenog prtljaga, carinici su pronašli više komada luksuzne robe poznatih svjetskih brendova. Među zaplijenjenim predmetima nalazila su se dva prstena i narukvica marke "Cartier", kao i dvije ženske tašne marki "Saint Laurent" i "Louis Vuitton". Pored toga, pronađen je i novčanik marke "Louis Vuitton", navodi se u saopštenju Uprave carina.

Kako putnica ovu robu prethodno nije prijavila nadležnim organima, luksuzni predmeti su otkriveni tokom detaljne kontrole. Ukupna vrijednost pronađene robe procijenjena je na skoro 12.000 evra.

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Izvor: Mup Srbije
Izvor: Mup Srbije

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Beograd zapljena moda luksuz

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