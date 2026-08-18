Na beogradskom aerodromu zaplijenjena je luksuzna roba vrijedna skoro 12.000 evra. U prtljagu putnice pronađeni su skupocjeni "Cartier" nakit, kao i "Louis Vuitton" i "Saint Laurent" torbe.

Izvor: Uprava carina

Carinski službenici su 18. avgusta na Aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu otkrili neprijavljenu luksuznu robu čija je ukupna vrijednost procenjena na gotovo 12.000 evra.

Kako se navodi u saopštenju Uprave carina, vrijedni predmeti pronađeni su tokom detaljne kontrole putnice koja je prethodno prošla kroz zeleni kontrolni prolaz, namijenjen putnicima koji nemaju robu za prijavljivanje.

Vidi opis "Cartier" nakit i "Louis Vuitton" torbe zaplijenjeni na beogradskom aerodromu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Uprava carina Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Uprava carina Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Uprava carina Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Uprava carina Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Uprava carina Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Uprava carina Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Uprava carina Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Uprava carina Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Uprava carina Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Uprava carina Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Uprava carina Br. slika: 11 11 / 11

"Tokom pregleda njenog prtljaga, carinici su pronašli više komada luksuzne robe poznatih svjetskih brendova. Među zaplijenjenim predmetima nalazila su se dva prstena i narukvica marke "Cartier", kao i dvije ženske tašne marki "Saint Laurent" i "Louis Vuitton". Pored toga, pronađen je i novčanik marke "Louis Vuitton", navodi se u saopštenju Uprave carina.

Kako putnica ovu robu prethodno nije prijavila nadležnim organima, luksuzni predmeti su otkriveni tokom detaljne kontrole. Ukupna vrijednost pronađene robe procijenjena je na skoro 12.000 evra.

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