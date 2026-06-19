Internet prevare pod lupom UIO: Zaplijenjene naočare i obuća bez porijekla vrijedni preko 250.000 KM

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH iz Regionalnog centra Tuzla privremeno su oduzeli veću količinu robe strane proizvodnje namijenjene nelegalnoj internet prodaji, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na oko 253.600 KM.

Izvor: UIO BiH

Akcija je provedena nakon operativnih saznanja o nepravilnostima u poslovanju jednog pravnog lica, prilikom čega je utvrđeno da se velika količina robe distribuira bez potrebne zakonske dokumentacije o porijeklu.

Inspektori su tom prilikom pronašli ukupno 10.975 komada artikala, uključujući dioptrijske i sunčane naočare, kao i obuću, koji su bili namijenjeni prodaji putem društvenih mreža.

Zbog utvrđenih nezakonitosti, protiv odgovornih lica biće preduzete zakonom propisane mjere i radnje.