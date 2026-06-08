logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dogovor BiH i Hrvatske: Nastavlja se promet robe i putnika preko novog mosta u Gradišci

Dogovor BiH i Hrvatske: Nastavlja se promet robe i putnika preko novog mosta u Gradišci

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Međunarodni promet robe i putnika između BiH i Hrvatske nastaviće se preko novog mosta u Gradišci, nakon što je danas u Sarajevu potpisan zvanični ugovor.

Dogovor BiH i Hrvatske: Nastavlja se promet preko novog mosta u Gradišci Izvor: Milorad Malešević/Srna

Međunarodni promet robe i putnika preko graničnih prelaza između BiH i Hrvatske nastaviće da se privremeno odvija preko novog mosta u Gradišci, nakon što su usaglašeni stavovi delegacija BiH i Hrvatske, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.

"Nakon potpisivanja ugovora o graničnim prelazima između BiH i Hrvatske i usaglašenog stava delegacija BiH i Hrvatske - saobraćaj će biti nastavljen. To podrazumijeva promet roba i putnika preko novog mosta između Gradiške i Gornje Varoši", navedeno je u saopštenju.

Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisali su danas u Sarajevu ugovor između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Gradiška granični prelaz UIO BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ