Direktor UIO o gužvama u Gradišci: Jedan granični prelaz nije dovoljan, očekujemo sanaciju i rad oba prelaza

Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija rekao je da jedan granični prelaz neće riješiti probleme gužve u Gradišci i izrazio nadu da će uskoro raditi dva granična prelaza.

Tegeltija je ukazao da je sporazumom koji je juče potvrđen na Savjetu ministara definisano da u Gradišci postoje dva granična prelaza.

"Nadam da će građevinci sanirati oštećenje koje se desilo u Gradišci, da će u nekom skorom periodu biti u situaciji da rade oba granična preleza u Gradišci i tek tada to će biti pravi efekat za sve one koji putuju, a pogotovo za ljudi iz poslovne zajednice", izjavio je Tegeltija na konferenciji za novinare.

On je rekao da je danas u Gradišci održan sastanak svih onih koji rade na ovom graničnom prelazu - carinika, Granične policije, inspekcije.

"Pozvali smo i predstavnike poslovne zajednice, prevoznike, inspektore da, prije svega, analiziramo ovo što se dešava treći dan od kada smo po hitnoj proceduri morali da otvorimo granični prelaz Gradiška, da vidimo šta su nam u ovom trenutku najveći problemi, kako da ih otklodimo i šta trebamo da radimo u budućem periodu", naveo je Tegeltija.

On je zahvalio Graničnoj policiji i svim carinicama koji su u nekoliko sati uspjeli da posao premjeste sa graničnog prelaza na starom mostu na novu lokaciju, kao i hrvatskim institucijama koje su imale razumijevanje za problem koji se desio u BiH i bez čije saradnje granični prelaz Gradiška ne bi mogao da radi na ovoj lokaciji.

Tegeltija je rekao da se svakog četvrtka i petka "stvaraju čepovi" kada je riječ o uvozu robe, kada ulaze kamioni u BiH, te da ovaj carinski terminal, nažalost, sada nije u stanju da prihvati sve kamione u jednom trenutku.

"Do 12.00 časova završen je proces carinjenja za više od 140 kamiona, a ušlo je novih 117 kamiona. Da bismo ubrzali proces carinjenja, dogovoreno je da će carinska služba četvrtkom i petkom raditi do 22.00 časa da bismo ubrzali proces", naveo je Tegeltija.

On je dodao da će nedjeljom i ponedjeljkom problem biti izlazak kamiona iz BiH koji putuju prema EU.

"Mi smo u ovom trenutku u mogućnosti da sa dvije trake prihvatimo sve putnike koji prođu hrvatsku kontrolu, ali u situaciji, pogotovo kad bude veliki špic za godišnje odmore, mislim da će trebati tri ili četiri trake kako bi to brže išlo", naveo je Tegeltija.

On je istakao da je iduće sedmice planiran sastanak sa hrvatskom stranom, odnosno sa rukovodiocima carine i granične policije Hrvatske kako bi dogovorili detalje da se ne bi stvarala nervoza na ovom graničnom prelazu.