Oglasili se iz UIO BiH: "Nije otvoren novi granični prelaz, već je stari premješten"

Autor Haris Krhalić
0

UIO BiH je pojasnila da Granični prelaz Gradiška nije trajno zatvoren niti je otvoren novi, već je privremeno izmješten zbog oštećenja mosta na Savi.

UIO BiH otklonila dileme: Granični prelaz Gradiška privremeno izmješten na novu lokaciju Izvor: Milorad Malešević/Srna

Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UIO BiH) oglasila se danas zvaničnim saopštenjem kako bi, tvrde oni, ispravili pogrešne interpretacije koje su se pojavile u pojedinim medijima u vezi sa funkcionisanjem i statusom Graničnog prelaza Gradiška.

Iz UIO BiH jasno naglašavaju da nije riječ o otvaranju novog, paralelnog prelaza, već o nužnom tehničkom rješenju kako bi se održao kontinuitet protoka robe i putnika.

Iz Uprave objašnjavaju da su vanredne okolnosti na terenu zahtijevale hitnu reakciju i izmjenu u režimu rada ovog, inače najprometnijeg, graničnog prelaza na sjeveru zemlje.

"Uprava za indirektno oporezivanje nije otvorila novi privremeni granični prelaz, već je odlukom privremeno premjestila postojeći Granični prijelaz Gradiška na novu lokaciju. Ovo je moralo biti urađeno usljed oštećenja mosta na rijeci Savi, zbog čega je obustavljeno odvijanje međunarodnog prometa putnika i roba", navodi se u zvaničnom saopštenju UIO BiH.

Iz UIO BiH su precizirali vremenski okvir u kojem će prelaz raditi na zamjenskoj lokaciji, naglasivši da se pravila prelaska državne granice ne mijenjaju.

Granični prelaz Gradiška će na privremenoj lokaciji funkcionisati u periodu od 19. maja 2026. do 19. avgusta 2026. godine. Sve će se odvijati na potpuno isti način kao i do sada, u skladu sa važećim Ugovorom o graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. To znači da prelaz zadržava status prelaza na kojem je dozvoljen međunarodni promet putnika i svih vrsta roba koje podliježu potpunom inspekcijskom nadzoru (fitosanitarni, veterinarski i drugi pregledi).

