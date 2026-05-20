Ćamil Duraković podnio krivičnu prijavu protiv Srđana Amidžića zbog govora mržnje

Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković podnio je krivičnu prijavu tužilaštvu u Banjoj Luci protiv ministra finansija Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića zbog govora mržnje.

Duraković je krivičnu prijavu podnio Okružnom tužilaštvu u Banjaluci zbog Amidžićevih izjava na press konferenciji u Gradišci.

Amidžić je konferenciju sazvao nakon što na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje nije postignuta saglasnost za otvaranje novog graničnog prelaza.

Ministar Amidžić je tada iznio niz uvredljivih izjava na račun Bošnjaka i člana UO Zijada Krnjića, koji su preneseni uživo na više televizijskih i online medija, piše Klix.ba.

Među izrečenim je i sljedeće: "Zijad Krnjić je musliman koji kažnjava i srpski, bošnjački i hrvatski narod i Srbe doživljava kao Jevreje u Drugom svjetskom ratu. On, da može, bi vjerovatno stavio žute zvijezde na rame da se razlikujemo od drugih u državi i da se zna da smo građani drugog reda".

Ova izjava u prijavi je kvalifikovana kao instrumentalizacija holokausta u svrhu podsticanja etničke i vjerske netrpeljivosti, što spada pod član 359. stav (2) Krivičnog zakona RS-a, koji predviđa težu sankciju kada djelo počini javni funkcioner putem medija.

Posebno je izdvojena Amidžićeva izjava: "Neko treba da pogine da se Krnjić odobrovolji". Prijava navodi da fizička gesta daje izjavi materijalni kontekst koji, kako se navodi u prijavi, eliminiše mogućnost tumačenja kao retorike, te se tvrdi da su time ispunjeni elementi krivičnog djela ugrožavanja sigurnosti iz člana 153 KZ RS prema konkretnoj, imenički određenoj osobi.

Amidžić je na istoj konferenciji izjavio i da "Bosna i Hercegovina ne može da postoji", da "ova zemlja nema nikakvu budućnost" te da "nas treba kontinentalno prebaciti u Afriku, ali bi nas i tamo izbacili".

"Ove izjave, zajedno s paušalnom karakterizacijom muslimana iz FBiH kao nosioca mržnje prema RS-u, prijava tretira kao sadržaje koji u svojoj ukupnosti imaju objektivno poticajni karakter prema jednoj etničkoj i vjerskoj skupini", navodi se u saopštenju Durakovića.

