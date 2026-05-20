Teška nesreća na magistralnom putu M-17: Sudarila se tri vozila, saobraćaj potpuno obustavljen

Na magistralnom putu M-17 Konjic - Jablanica, u mjestu Ostrožac, dogodila se teška saobraćajna nesreća.

Izvor: Screenshot

Na dionici magistralnog puta M-17 Konjic – Jablanica dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala tri vozila.

Udes se dogodio u mjestu Ostrožac, a zbog siline udara i prevrtanja jednog od vozila, saobraćaj je na ovoj dionici trenutno u potpunom prekidu.

Učestvovali kamion, kombi i automobil

Prema prvim informacijama s terena, u ovoj teškoj saobraćajnoj nesreći učestvovali su teretno vozilo (kamion), kombi i putnički automobil. Na vozilima je pričinjena velika materijalna šteta, a jedno od vozila se od jačine kontakta prevrnulo na kolovoz, što je blokiralo obje saobraćajne trake.

Saobraćaj je u potpunosti obustavljen, a vozačima se savjetuje da koriste alternativne pravce ili da odgode putovanje ovom dionicom dok se ne završi policijski uviđaj i uklanjanje vozila.

Na licu mjesta nalaze se pripadnici policije koji vrše uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok ove nesreće.

Iz policije za sada nema zvaničnih informacija o tome da li ima povrijeđenih osoba, kao ni o stepenu njihovih povreda. Više detalja biće poznato po okončanju uviđajnih radnji.