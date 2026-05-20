Ova evropska država nema vojsku, a važi za jednu od najbezbjednijih: Krase je čarobna priroda i visok standard

Andora je jedna od najmanjih i najbezbjednijih država na svijetu, sa vrhunskim životnim standardom, najnižim porezima u Evropi i prelijepom prirodom koja privlači ljubitelje šopinga i odmora.

Izvor: Alexey Fedorenko/Shutterstock

Kada se govori o standardu i životu skoro kao u bajci, ova zemlja se rijetko kad pominje, a zapravo je po tim parametrima u svjetskom vrhu.

Andora je jedna od najmanjih država na svijetu, smještena u srcu Pirineja, između Francuske i Španije. Zvanično je kneževina kojom zajednički upravljaju predsjednik Francuske i biskup od Urhelja. Površine je samo 468 kvadratnih kilometara i praktično se može obići pješke.

U nastavku pogledajte nekoliko zanimljivosti o Andori koje nisu toliko poznate, a mogu da budu korisne ako tražite novu destinaciju za putovanje.

Andora - zemlja bez kriminala

Andora zvanično nema stajaću, profesionalnu vojsku. Njena odbrana je zakonski i istorijski delegirana susjedima, Francuskoj i Španiji. To je definisano ugovorima, a i sami šefovi države Andore su zapravo predsjednik Francuske i katolički biskup od Urgela (Španija).

U slučaju vanrednog stanja ili rata muškarci mogu biti pozvani, ali u praksi, za red i mir brine isključivo njihova nacionalna policija.

Kad se pomene Andora, jedna od prvih stvari je to da tamo nema kriminala. To je skoro potpuno tačno jer Andora je jedna od najbezbjednijih zemalja na cijelom svijetu. Stopa ubistava je godinama nula ili se desi jedno ubistvo u nekoliko godina (najčešće porodični incidenti).

Ulični kriminal, pljačke, džeparenje i vandalizam praktično ne postoje. Možete šetati sa skupocjenim satom u bilo koje doba noći i osjećati se potpuno bezbedno.

Glavni kriminalni problemi sa kojima se njihova policija suočava su finansijski kriminal (pranje novca) zbog njihovog specifičnog bankarskog sistema, i povremene provale u vikendice tokom skijaške sezone.

Andora ima jedan, moderan zatvor koji po pravilu ima vrlo mali broj zatvorenika (u prosjeku između 40 i 60 ljudi u svakom trenutku), što je za državu od oko 85.000 stanovnika izuzetno malo.

Zanimljivo je da veliku većinu zatvorenika zapravo čine stranci (preko 80%), uglavnom uhvaćeni u krijumčarenju. Dakle, zatvor postoji, ali je poluprazan.

Fantastičan životni standard

A kad je u pitanju standard, u Andori je fantastičan. Ova zemlja je decenijama bila klasičan poreski raj. Iako su pod pritiskom EU uveli porez na dohodak i dobit preduzeća, on je ograničen na maksimalno 10%. Porez na dodatu vrijednost (njihov IGI) iznosi svega 4,5%, što je najniže u Evropi.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, Andora redovno zauzima mjesta u top 3 zemlje sa najdužim životnim vijekom na svijetu (prosjek je preko 83-84 godine). Njihov zdravstveni sistem se smatra jednim od najefikasnijih globalno.

Međutim, troškovi života su veliki.

Da bi životni standard bio fantastičan, morate imati ozbiljna primanja. Nekretnine su papreno skupe (kako kupovina, tako i renta) jer je prostor među Pirinejima geografski ograničen.

Idealna zemlja za šoping i uživanje u prirodi

U svakom slučaju, Andora je savršena za ljubitelje prirode, šopinga i opuštanja.

Andorra la Vella je glavni grad i najviša prijestonica Evrope, poznata po istorijskom jezgru Barri Antic (gdje se nalazi kamena zgrada parlamenta iz 16. vijeka Casa de la Vall) i statusu bescarinske (duty-free) zone, što je čini magnetom za jeftiniji šoping luksuzne robe, tehnike i parfema.

Caldea je jedan od najvećih termalnih banjskih kompleksa u Evropi, smješten u futurističkoj staklenoj zgradi nalik piramidi, i idealan je za opuštanje u vrelim bazenima i saunama nakon aktivnog dana.

Tokom zime Andora nudi vrhunsko skijanje na stotinama kilometara staza svjetske klase, dok se ljeti ovi centri pretvaraju u raj za planinarenje, biciklizam i vožnju najdužim toboganom na svijetu kroz prirodu (Tobotronc u parku Naturland).

Na kraju, tu su slikovita kamena sela poput Ordina i Pal, koja kriju prelijepu srednjovijekovnu arhitekturu i očuvane crkve iz 11. i 12. vijeka, recimo, Sant Joan de Caselles, koje izgledaju kao sa razglednice.

(Nova S/MONDO)