Stanivuković: Vlada pokušala da nametne, pa povukla odluku o doprinosima penzionera (VIDEO)

Predsjednik PSS-a, Draško Stanivuković reagovao je na najavu da bi odluka kojom se srazmjerni penzioneri obavezuju da plaćaju oko 10,2 odsto za zdravstveno osiguranje mogla biti stavljena van snage.

Ovu mogućnost je jutros tokom skupštinskog zasjedanja spomenula ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović, navodeći da prema njenim informacijama postoje određeni problemi u vezi sa primjenom odluke, te da se razmatra njeno ukidanje.

Stanivuković je ocijenio da ovakvi potezi pokazuju neozbiljnost institucija i, kako je naveo, „pokušaj Vlade da uvede namete građanima pa ih potom povlači bez odgovornosti“. Istakao je da je posebno zabrinjavajuće što se, prema njegovim riječima, odluke koje pogađaju penzionere donose i povlače u kratkom roku, ostavljajući građane u neizvjesnosti i stresu.

„Nekoliko hiljada penzionera je već zabrinuto, a niko ne snosi odgovornost“, poručio je Stanivuković, podsjećajući da su penzije, kako tvrdi, nedovoljne i da bi svako dodatno opterećenje imalo ozbiljne posljedice.

On je dodao da je opozicija ranije upozoravala na sporne zakonske izmjene i da bi, bez njihovog djelovanja, one prošle skupštinsku proceduru. Takođe je kritikovao praksu donošenja i povlačenja zakona u kratkom roku, navodeći da to stvara pravnu nesigurnost.

Stanivuković je u obraćanju ponovo pozvao na povećanje penzija i njihovo usklađivanje sa Federacijom BiH, tvrdeći da su tamošnja primanja viša.

U dijelu obraćanja osvrnuo se i na druga pitanja, uključujući najave mogućih promjena u javnim preduzećima i infrastrukturne projekte, uz tvrdnje da institucije ne daju dovoljno jasne odgovore o odgovornosti za pojedine odluke i ulaganja.

U svom obraćanju kritikovao je i premijera Savu Minića, pitajući zašto se, kako tvrdi, razmatra privatizacija državne kompanije Orao, te zašto se o tome ne iznose jasne informacije javnosti.

Takođe je postavio pitanje odgovornosti za, kako je naveo, stotine miliona konvertibilnih maraka uloženih u novi granični prelaz u Gradišci koji još uvijek nije u funkciji.

Na kraju je najavio mogućnost održavanja sastanka gradonačelnika, s ciljem da se, kako je rekao, izvrši pritisak na državne institucije, uz poruku da će, ukoliko bude potrebno, biti razmatrane i dalje mjere građanskog pritiska na odgovorne institucije.