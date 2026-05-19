logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen sin osnivača Manga: Isak Andik tragično skončao, policija sumnja na ovo

Uhapšen sin osnivača Manga: Isak Andik tragično skončao, policija sumnja na ovo

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Džonatan Andik, sin osnivača brenda Mango, uhapšen je u Kataloniji zbog istrage o smrti njegovog oca, Isaka Andika.

Uhapšen sin osnivača Manga Izvor: Lluis GENE / AFP / Profimedia

Policija u Kataloniji saopštila je danas da je priveden Džonatan Andik, sin osnivača modnog brenda "Mango" Isaka Andika povodom istrage o smrti njegovog oca u decembru 2024. godine.

Džonatan Andik je već bio pod istragom zbog smrti njegovog oca, u slučaju koji je zapečaćen, a katalonska policija je odlučila da ga uhapsi kao preliminarni korak prije nego što bude izveden pred istražnog sudiju, prenosi "Pais".

On je uhapšen jutros u svojoj kući, nakon višemjesečnih spekulacija da bi mogao biti priveden ili direktno pozvan da svjedoči pred sudijom, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Isak Andic preminuo nakon što je pao sa više od 100 metara sa litice
Izvor: Lorena SopÃªNa / Zuma Press / Profimedia

Isak pao sa litice

Isak Andik je preminuo nakon što je pao sa više od 100 metara sa litice, dok je planinario sa članovima porodice u blizini Barselone.

Njegova smrt je prvobitno tretirana kao nesreća, ali je policija u Kataloniji kasnije saopštila da se istražuje kao moguće ubistvo.

Portparol porodice je potvrdio da istražitelji ispituju Džonatana Andika, i da je porodica uvjerena u njegovu nevinost.

Isak Andik, koji je rođen u Istanbulu, preselio se iz Turske u Kataloniju na sjeveroistoku Španije 1960-ih i osnovao je modni brend Mango 1984. godine, a njegov sin Džonatan Andik je sada potpredsjednik upravnog odbora te kompanije.

(Blic/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

milijarderi hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ