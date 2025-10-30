logo
Kompanija potvrdila: Švedski milijarder preuzima Lukoilove naftne i gasne projekte u jedanaest zemalja

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Ruska naftna kompanija Lukoil dogovorila je prodaju svojih međunarodnih aktiva grupi Gunvor, u vlasništvu švedskog milijardera Torbjörna Törnqvista. Transakcija je posljedica novih američkih sankcija koje otežavaju poslovanje Lukoila van Rusije.

Gunvor preuzima Lukoilove naftne i gasne projekte u jedanaest zemalja Izvor: Promo

Ruska naftna kompanija Lukoil prodaje svoje međunarodne aktive kompaniji Gunvor, čiji je vlasnik švedski milijarder Torbjörn Törnqvist, saopšteno je iz Lukoila. Transakcija je i dalje podložna ispunjenju određenih uslova, prenio je Blumberg.

Ranije ove sedmice, Lukoil je objavio da je započeo pregovore sa potencijalnim kupcima međunarodnih aktiva, nakon što su nove američke sankcije otežale poslovanje kompanije van Rusije. Lukoil ima interese u naftnim i gasnim projektima u jedanaest zemalja van Rusije. Nakon toga, Gunvor je navodno podnio ponudu za te aktive, koju je Lukoil prihvatio.

Grupa za trgovinu naftom Gunvor, na čijem je čelu i koja je većinski u vlasništvu švedskog milijardera Torbjörna Törnqvista, spada među najveće svjetske igrače u trgovanju naftnim derivatima.

Lukoil prodaja milijarderi energenti kompanije nafta gorivo

