Venecuela proglasila mobilizaciju oružanih snaga

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Vlasti u Venecueli objavile su mobilizaciju oružanih snaga nakon američkog napada i uvele vojni režim za zaposlene u naftnoj industriji i drugim ključnim granama.

Venecuela objavila mobilizaciju oružanih snaga Izvor: Shutterstock

"Naređuje se hitna mobilizacija nacionalnih oružanih snaga širom zemlje i korištenje postojeće nacionalne moći za odbijanje strane agresije", navedeno je u dekretu objavljenom na portalu za državnu dokumentaciju.

U dokumentu se dodaje da se zaposleni u najvažnijim preduzećima "privremeno stavljaju pod vojni režim".

Dekretom je predviđeno jačanje patrola na kopnenim, vazdušnim i morskim granicama zemlje.

Dekret, sa datumom od 3. januar, nosi potpise predsjednika Nikolasa Madura, potpredsjednika Delsi Rodrigez i članova Vlade.

Dokument ostaje na snazi 90 dana od datuma objavljivanja. 

(Srna)

