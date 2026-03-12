Policija pronašla 55 vozila: Uhapšen dvojac iz Laktaša koji je nelegalno prodavao automobile

Dva lica iz Laktaša uhapšena su zbog sumnje da se bave nelegalnom prodajom vozila, saopšteno je Policijske uprave Banjaluka.
Pripadnici Policijske stanice Laktaši juče su uhapsili dva lica čiji su inicijali S.M. i S.M, osumnjičena za krivično djelo nedozvoljena trgovina.
Policija je prilikom jučerašnje kontrole jedne lokacije u Laktašima pronašla 55 vozila različitih marki i modela.
Banjalučka policija juče je uhapsila lice iz tog grada M.P. zbog postojanja osnova sumnje da je u pijanom stanju nanijelo teške tjelesne povrede sugrađaninu.
O navedenim krivičnim djelima obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.
Na području pod kontrolom ove uprave juče je evidentirano šest krivičnih djela, dva narušavanja javnog reda i mira, 23 saobraćajne nezgode i četiri požara.
(Srna)