Policija pronašla 55 vozila: Uhapšen dvojac iz Laktaša koji je nelegalno prodavao automobile

Dva lica iz Laktaša uhapšena su zbog sumnje da se bave nelegalnom prodajom vozila, saopšteno je Policijske uprave Banjaluka.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Bojana Zimonjić Jelisavac

Pripadnici Policijske stanice Laktaši juče su uhapsili dva lica čiji su inicijali S.M. i S.M, osumnjičena za krivično djelo nedozvoljena trgovina.

Policija je prilikom jučerašnje kontrole jedne lokacije u Laktašima pronašla 55 vozila različitih marki i modela.

Banjalučka policija juče je uhapsila lice iz tog grada M.P. zbog postojanja osnova sumnje da je u pijanom stanju nanijelo teške tjelesne povrede sugrađaninu.

O navedenim krivičnim djelima obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

Na području pod kontrolom ove uprave juče je evidentirano šest krivičnih djela, dva narušavanja javnog reda i mira, 23 saobraćajne nezgode i četiri požara.

(Srna)