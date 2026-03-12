logo
Sumnjiči se za nedozvoljeno držanje oružja: Uhapšen Avganistanac koji je pobjegao iz FUP-a

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Državljanin Avganistana koji je prije nekoliko dana iskoristio priliku i pobjegao iz prostorija Federalne uprave policije (FUP) lociran je i uhapšen.

Uhapšen Avganistanac koji je pobjegao iz FUP-a Izvor: FUP

Uhapsili su ga pripadnici FUP-a u saradnji sa Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela, a sumnjiči se da je izvršilo krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Iz FUP-a su saopštili da se ovo lice ne dovodi u bilo kakvu vezu sa terorizmom, te zamolili medije da ne objavljuju netačne i neprovjerene informacije kako bi se očuvao integritet istrage i spriječilo izazivanje straha i uznemirenja među građanima.

(Srna)

