Mjesec dana od tramvajske nesreće u Sarajevu: Istraga i dalje bez ključnih odgovora

Prije tačno mjesec dana, 12. februara oko 12 sati dogodila se stravična tramvajska nesreća u Sarajevu u kojoj je poginuo 23-godišnji Erdoan Morankić.

Izvor: screenshot/radiosarajevo.ba

Tragedija koja je potresla javnost pokrenula je masovne proteste, dovela do pada Vlade Kantona Sarajevo i otvorila pitanja o sigurnosti javnog prijevoza. Nažalost, ni mjesec kasnije nema konačnih odgovora o uzroku nesreće i odgovornosti.

Tužilaštvo KS već mjesec dana naglašava da je ovaj predmet prioritet u njihovom radu, no javnost nema takav dojam naročito nakon fijaska na ročištu za određivanje pritvora, nesaslušavanja direktora GRAS-a u prvim danima nakon nesreće, sporom izuzimanju snimaka videonadzora s Ambasade SAD-a...

Nesreća 12. februara se dogodila kada je tramvaj iskočio iz šina na Marijin Dvoru, u blizini Zemaljskog muzeja. U nesreći je smrtno stradao 23-godišnji student Erdoan Morankić dok je nekoliko osoba povrijeđeno, među njima i maloljetna Ella Jovanović (17) koja je ostala bez noge.

Izvor: Srna/Velibor Bandić

Već prvi dan nakon nesreće počela su spontana okupljanja građana i studenata koji su tražili odgovornost nadležnih institucija i sigurniji javni prevoz. Protesti su ubrzo prerasli u masovna okupljanja na kojima su demonstranti blokirali pojedine saobraćajnice u centru Sarajeva i tražili ostavke političkih i upravljačkih struktura u sistemu javnog prevoza.

Među ključnim zahtjevima demonstranata bili su nezavisna i transparentna istraga nesreće, objavljivanje informacija o tehničkom stanju tramvaja te povlačenje najstarijih vozila iz saobraćaja.

Političke posljedice uslijedile su vrlo brzo. Samo nekoliko dana nakon nesreće ostavku je podnio premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk, čime je pala Vlada KS. U narednim danima ostavku je podnio i direktor GRAS-a Senad Mujagić, no njegovu ostavku nije prihvatio Nadzorni odbor tog javnog preduzeća.

Ipak, pitanje sigurnosti javnog prevoza postalo je centralna politička tema u Sarajevu.

Istraga o nesreći, međutim, ni nakon mjesec dana nije donijela ključne odgovore. Vozač tramvaja bio je predmet istrage zbog sumnje na ugrožavanje javne sigurnosti, ali sud nije odredio pritvor na prijedlog Tužilaštva KS.

Tokom proteklih sedmica pojavile su se i različite informacije o mogućim uzrocima nesreće. Potencijalno je moguća i ljudska greška kao i tehnički problemi na tramvaju ili infrastrukturi.

Dodatne polemike izazvale su informacije da snimci videonadzora iz baš ovog tramvaja ne postoje, što je izazvalo sumnje i dodatne zahtjeve za transparentnošću istrage.

Protesti građana i studenata nastavili su se i tokom februara i početkom marta, iako manjeg intenziteta nego u prvim danima nakon tragedije. Organizatori su poručivali da neće odustati dok se ne utvrdi puna odgovornost za nesreću.

Mjesec dana nakon tragedije, Sarajevo je i dalje bez jasnog odgovora na ključno pitanje - da li je do nesreće došlo zbog ljudske greške, tehničkog kvara ili kombinacije više faktora, te ko će snositi odgovornost za smrt mladog studenta i teške povrede Elle Jovanović.

(Klix/Mondo)