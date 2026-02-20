Predložen pritvor Sarajliji koji je automobilom pokušao ući među demonstrante

Postupajući tužiteljic Tužilaštva KS predložila je Opštinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Irfanu Kariću, potvrdila je portparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić.

Izvor: Prinscreen/YouTube/Avaz TV

Podsjećamo, Karić je prije dva dana tokom protesta građana pokušao automobilom ući među demonstrante, a tom prilikom je kod njega pronađena veća količina droge i municije.

Sumnjiči se za krivična djela sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo, piše "Avaz".