Predložen pritvor Sarajliji koji je automobilom pokušao ući među demonstrante

Autor Dušan Volaš
0

Postupajući tužiteljic Tužilaštva KS predložila je Opštinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Irfanu Kariću, potvrdila je portparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić.

Predložen pritvor Irfanu Kariću Izvor: Prinscreen/YouTube/Avaz TV

Podsjećamo, Karić je prije dva dana tokom protesta građana pokušao automobilom ući među demonstrante, a tom prilikom je kod njega pronađena veća količina droge i municije.

Sumnjiči se za krivična djela sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo, piše "Avaz".

