Epilog sinoćnjeg udesa u Sarajevu: Vozač tramvaja vozio pod uticajem droge i bez važeće dozvole

Vozač tramvaja koji je sinoć s putničkim vozilom učestvovao u saobraćajnoj nesreći kod Carevog mosta u Sarajevu vozio je pod uticajem droge.

Izvor: Printscreen/Crna hronika

Nakon nesreće, oba vozača su prevezena na ukazivanje ljekarske pomoći gdje su im konstatovane lakše tjelesne povrede.

Muškarac N.K. (1987) iz Sarajeva, koji je upravljao tramvajem, nije imao važeću dozvolu za upravljanje tramvajem. Tačnije, dozvola je ranije istekla.

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo testirali su vozača na prisustvo alkohola i nedozvoljenih supstanci u organizmu i krvi. Rezultat je pokazao da je vozač bio negativan na prisustvo alkohola.

Test na prisustvo opojnih droga pokazao je da je vozač tramvaja pozitivan na prisustvo nedozvoljenih supstanci.

Istaknuto je i da će policijska uprava Stari Grad protiv vozača N.K., kao i pravnog lica KJKP "GRAS" i odgovornog lica u navedenom pravnom licu, pokrenuti prekršajni postupak Opštinskom sudu u Sarajevu.

Do nesreće je došlo sinoć u blizini Baščaršije. Na oba vozila pričinjena je materijalna šteta.

(Klix/Mondo)