Automobilom krenuo na demonstrante u Sarajevu: Pronađene mu "Lude gljive", LSD, MDMA, kokain, municija...

MUP KS objavio šta je sve pronađeno kod muškarca koji je izazvao incident na protestima.

Tokom jučerašnjih protesta u Sarajevu došlo je do incidenta kada je jedan muškarac automobilom krenuo na demonstrante.

Brzom intervencijom policije izbjegnuta je tragedija, a vozač je uhapšen.

Sada su se oglasili iz MUP-a Kantona Sarajevo, a vozač je identifikovan kao I.K. (1998) iz Sarajeva, koji je u tom trenutku vozilom upravljao u vrijeme prethodno izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom.

„Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga su prilikom ličnog pretresa I.K. pronašli određenu količinu materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin. Po pribavljanju usmenih naredbi za pretres, u unutrašnjosti vozila je na mjestu događaja pronađeno više od 50 različitih pakovanja sa sadržajem materija koje asociraju na različite opojne droge: tzv. „lude gljive“ (oko 330 grama), marihuanu (oko 640 grama), speed (oko 98 grama), kokain (oko 25 grama), MDMA (oko 8,5 grama), te tri „sličice“ LSD-a“, saopšteno je iz MUP-a.

Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga izvršili su i pretres stambenih prostorija osumnjičenog, na području općine Novo Sarajevo, te je tom prilikom pronađena određena količina materija koje asociraju na opojne droge kokain i marihuana, kao i 263 komada puščane municije.

„Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, Sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje i Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, I.K. (1998) je lišen slobode i predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a KS, nakon čega će biti predat u daljnju nadležnost KTKS“, navodi se u saopštenju.

S obzirom na činjenicu da je imenovani višestruki povratnik u činjenju saobraćajnih prekršaja, i da je zatečen da upravlja vozilom tokom izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, policijski službenici Jedinice za saobraćaj su od I.K. privremeno oduzeli predmetno motorno vozilo. Takođe, vozač je i testiran na prisustvo opojnih droga, kojom prilikom je utvrđeno da je isti pozitivan na psihoaktivne supstance.