logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Završeni šesti protesti u Sarajevu: Mladi traže javno objavljivanje imena odgovornih za nesreću

Završeni šesti protesti u Sarajevu: Mladi traže javno objavljivanje imena odgovornih za nesreću

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

U Sarajevu su završeni protesti koje građani šesti dan organizuju nakon tramvajske nesreće u kojoj je u kojoj je život izgubila jedna, a povrijeđene četiri osobe, te novi skup najavili u subotu, 21. februara.

Završeni šesti protesti u Sarajevu: Građani postavili rokove vlastima od 30 do 90 dana Izvor: Srna/Velibor Bandić

Mladi su iznijeli nove zahtjeve vlastima, a to je hitna sanacija evidentnih bezbjednosnih rizika, imenovanje stručnih rukovodilaca na sve upražnjene funkcije u nadležnim institucijama, uvođenje jasnih kriterijuma za dodjelu socijalne pomoći, reviziju budžeta prema prioritetima, kako bi se dio sredstava osigurao za vozni park i održavanje i javno objavljena imena odgovornih osoba.

Dati su i rokovi za rješavanje problema, od 30, 60 i 90 dana.

Sa protesta je poručeno da više nema prostora za odgađanje i da očekuju konkretne poteze.

Tokom današnjih protesta vozač čiji su inicijali I.K. (28) pokušao je krenuti u pravcu građana i omladine okupljene na protestima. Brzom reakcijom policije spriječena je ozbiljnija situacija, a muškarac je uhapšen.

On je uhapšen zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo sprečavanje službene osobe u vršenju službenih radnji i nedozvoljena proizvodnja i promet droge.

Kod njega je pronađena određena količina spida, ekstazija i marihuane.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo protest tramvaj nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ