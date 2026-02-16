Direktor GRAS-a Senad Mujagić podnio ostavku

Ovu informaciju je saopštio kantonalni ministar saobraćaja Adnan Šteta.

Izvor: Youtube/djmaid/Screenshot

Direktor GRAS-a Senad Mujagić podnio je ostavku nakon tragične tramvajske nesreće u kojoj je poginula jedna osoba dok su četiri osobe povrijeđene.

Ranije je ostavku podnio i premijer Vlade Kantona Sarajevo Nihad Uk, nakon što su mladi izašli na ulice zbog tragične smrti mladića i teškog stradanja djevojke, ističući da je glas mladih važniji od funkcije koju obnaša.

Podsjetimo, stravična nesreća dogodila se 12. feburara oko 12 časova. Tramvaj, koji se kretao iz pravca Željezničke stanice, velikom je brzinom ušao u raskrsnicu kod Tehničke škole, uslijed čega je iskočio iz šina, udario u tramvajsku stanicu i pokosio pješake.

Dvadesettrogodišnji mladić iz Brčkog poginuo je dok se nalazio na tramvajskoj stanici kada je tramvaj iznenada iskočio iz šina. Još četiri osobe su povrijeđene, a među njima i sedamnaestogodišnja djevojka kojoj je, usljed zadobijenih povreda, amputirana noga.