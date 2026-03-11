logo
Beba povrijeđena nakon pada u šaht: Hitno prebačena u Sarajevo

Autor D.V. Izvor mondo.ba
Dvogodišnja beba je danas, 11. marta zadobila povrede kada je upala u otvoreni šaht kod ambulante u Rudniku, na području opštine Travnik.

Beba upala u šaht kod Travnika Izvor: Mondo/Goran Sivački

Kako je potvrđeno za "Avaz" nezgoda se dogodila u 12.30 časova.

"U Policijsku stanicu Travnik, u ispostavu Han Bila, zaprimljena je telefonska prijava da je u krugu ambulante Rudnik u Han Biloj u krugu iste u šaht velike dubine upalo dijete rođeno 2024. godine koje je tom prilikom zadobilo tjelesne povrede te je prebačeno na CUM Sarajevo", potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjo-bosanskog kantona.

Portparol MUP-a SBK Muamer Karadža, dodao je da su uviđajne mjere i radnje izvršili policijski službenici OKP-a PU Travnik, a pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca.

Za sada javnosti nije poznato na koji način se ovaj događaj desio te da li su roditelji bili pored djeteta.

