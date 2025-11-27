Troje povrijeđenih u udesu kod Travnika

Tri osobe povrijeđene su večeras u sudaru putničkog automobila i teretnog vozila u mjestu Komar kod Travnika, potvrđeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Povrijeđene osobe, koje su se nalazile u putničkom automobilu, prevezene su na ukazivanje ljekarske pomoći, prenose federalni mediji.

Zbog saobraćajne nezgode, koja se dogodila u 19.15 časova, saobraćaj je potpuno obustavljen na ovoj dionici puta, gdje su se stvorile ogromne gužve.

Iz BIHAMK-a su prethodno upozorili da se na putevima u BiH danas saobraća po mokrom ili vlažnom kolovozu i da u višim planinskim predjelima pada snijeg koji se mjestimično zadržava na kolovozu.