Novi udes kod Živinica: Automobil se prevrnuo na krov u kanalu

Autor Dušan Volaš
0

Kod Živinica danas se dogodila još jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva vozila, od kojih je jedno završilo na krovu u kanalu.

Automobil se prevrnuo na krov u kanalu Izvor: Shutterstock

Na terenu su bili policijski službenici, hitna pomoć i vatrogasci, javili su federalni mediji.

Iz Bihamka su saopštili da se saobraćajna nezgoda dogodila na magistralnom putu Živinice-Tuzla u naselju Maline zbog čega je bio obustavljen saobraćaj koji je u međuvremenu normalizovan.

Jedna osoba poginula je jutros u saobraćajnoj nesreći na regionalnom putu Živinice-Banovići u mjestu Rabića groblje.

Živinice saobraćajka udes

