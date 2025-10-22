Melisa iz Živinica vozi šleper od 40 tona: Sjela u kamion kako bi prehranila porodicu - "Tu sam svoja na svome"

Melisina priča govori o snazi, upornosti i majčinskoj ljubavi koja pokreće i inspiriše na neprestanu borbu.

Izvor: Youtube/Srednja Bosna Danas/Screenshot

Melisa Mujčinović iz Živinica je jedna od onih žena koje svakog dana ruši predrasude - i to za volanom kamiona teškog 40 tona.

Melisa je samohrana majka dvije devojčice koja vozi međunarodne ture od Bosne i Hercegovine do Turske. Njen put do kabine šlepera bio je sve samo ne lak.

Vozački ispit za tešku kategoriju položila je prije godinu i po, bez ikakvog prethodnog iskustva u transportu.

“Da je jednostavno - nije“, priznaje i dodaje da ovaj posao voli uprkos svemu.

Život na točkovima i borba za djecu

Dvadesetosmogodišnja Melisa razvela se prije četiri godine. Bivši suprug se nakon razvoda ponovo oženio, ali je tragično preminuo prošle godine. Briga o ćerkama u potpunosti je pala na nju.

“Nas tri same ostale smo bez ikog na ovom svijetu, ali one imaju mene - i ja ću se za njih boriti. Znam da sam izabrala težak posao, ali raditi se mora, nije bitno kakav je posao“, kaže Melisa za Jutjub kanal Srednja Bosna Danas.

Starija kćerka ide u školu, dok mlađa ima samo četiri godine. Najveći oslonac i podrška joj je majka koja pomaže u brizi o unukama i odmenjuje je kada je na putu.

Prvo putovanje bez ičije pomoći

Prvi put kada je sjela za volan šlepera, nije imala ni mentora ni dodatnu obuku.

"S ponosom mogu reći da sam sama sjela u šleper i krenula u Tursku. Znala sam šta me čeka, ali vjera u sebe me vodila", prisjeća se.

Danas vozi rute kroz cijelu Evropu - Njemačku, Letoniju, Rumuniju, Bugarsku. Najčešće ide iz BiH prema Turskoj. Uspješno balansira između profesionalnog vozačkog života i majčinstva, iako priznaje da nije lako.

“Najteže je kad idem od kuće, ali kad sjednem u kabinu, sve drugo nestaje. Tu sam svoja na svome“, kaže Melisa.

“Za volanom nema razlike – ili znaš ili ne znaš“

Vožnja kamiona još uvijek se smatra muškim poslom, ali je Melisa brzo stekla poštovanje kolega i poslodavaca.

“Za volanom nema razlike - ili znaš ili ne znaš. Sve drugo su izgovori“, poručuje.

Kaže da su reakcije ljudi uglavnom pozitivne i da nikada nije imala neprijatna iskustva.

“Ljudi se često iznenade kad vide ženu u šleperu, ali kad me upoznaju, sve predrasude nestanu", priča ova hrabra žena.

“Život pripada onima koji se ne boje puta“

Melisina priča je priča o snazi, upornosti i majčinskoj ljubavi koja pokreće i kroz najteže trenutke.

“Za svoje ćerke ću se boriti bez obzira na sve. Želim da im pokažem da žena može sve - da bude majka, radnica, vozačica, i da ne mora odustati ni kad je najteže“, poručuje.

Melisa Mujčinović dokazuje da hrabrost nema pol i da, kako kaže, “život pripada onima koji se ne boje puta“.