Više od 30 vozača kamiona iz Srbije uhapšeno u Americi: Evo šta se krije iza akcije imigracionih agenata

Generalni konzul Srbije u Čikagu Marko Nikolić istakao je da su u kontaktu sa državljanima Srbije koji su privedeni, a koji su se konzulatu javili, kao i da su oni prebačeni u deportacione centre u kojima ima mjesta.

Izvor: YouTube/screenshot/Insider News

U akciji protiv ilegalnih imigranata, u posljednjih nekoliko dana u racijama na putevima širom Amerike, imigracioni agenti su uhapsili više od 30 Srba, vozača kamiona. To je izazvalo veliku zabrinutost i strah u srpskoj zajednici u Americi, naročito u regionu Srednjeg zapada, u kome živi najviše Srba.

Dopisnik RTS-a iz Amerike Aleksandar Žigić kaže da je od članova srpske zajednice u Americi saznao da je 37 vozača kamiona do sada uhapšeno.

Generalni konzul Srbije u Čikagu Marko Nikolić istakao je da su u kontaktu sa državljanima Srbije koji su privedeni, a koji su se konzulatu javili, kao i da su oni prebačeni u deportacione centre u kojima ima mjesta.

Ukoliko se izjasne da prihvataju dobrovoljnu deportaciju, to ubrzava njihov proces pred sudom. Za sada srpski konzulat nema informacije koliko čitav proces može da traje. Mediji pak prenose da maksimalno čitav proces može potrajati 60 dana.

Mediji pišu i da su neki od migranata privedenih u skorašnjim akcijama smješteni u deportacione centre u izuzetno lošim uslovima. Aleksandar Žigić kaže da nema informacije kakvi su uslovi u centrima.

Neki portali navode izjavu advokata jednog od privedenih vozača kamiona koji je rekao da uslovi nisu laki i da će sigurno željeti da što prije izađu iz deportacionih centara. U nekim slučajevima će moći da plate kauciju i da kod kuće sačekaju suđenje.

Situaciju dodatno komplikuje to što među uhapšenima ima i onih koji u Americi žive sa porodicom, pa je i njihov status upitan.

Kakve dozvole su potrebne vozačima kamiona u SAD

Iza svega stoji težnja američkog predsjednika Donalda Trampa da se ilegalnim migrantima stane na put. On je još u kampanji rekao da će pitanje imigracija biti jedna od najvažnijih tema njegovog mandata.

Prema nekim procjenama, prije dvije godine bilo je oko 40 miliona ilegalnih migranata u Americi.

Sada se radi na regulisanju vožnje kamiona, jer američke vlasti traže da vozači imaju uredne vozačke dozvole i papire, ali i da govore engleski jezik i da imaju uredne dozvole za rad, bez obzira da li je to državljanstvo, zelena karta ili adekvatna radna viza.

To je i razlog zašto su u ovoj akciji uhapšeni i neki vozači koji su, kako kažu, imali regulisani boravak u SAD. Naime, savezni zakon je dozvoljavao lokalnim državama da izdaju takozvane kamionske dozvole ilegalnim strancima ako su imali dokument o ovlašćenju zaposlenog ili evropski identifikacioni dokument. Međutim, sa druge strane, to im nije davalo status legalnog boravka u Americi.

Veliki broj srpskih državljana u Americi živi od vožnje kamiona

Dopisnik RTS-a navodi i da dosta srpskih državljana upravo vožnjom kamiona zarađuje za život u Americi, a razlog za to su dobre zarade – bruto zarada može biti do 1.800 dolara nedjeljno ako voze kamion za neku kompaniju, a ako su vlasnici svog kamiona zarada može ići i na 4.000 do 5.000 dolara nedjeljno.

Za sve to neophodne su odgovarajuće vize, a H-1B viza, kako je najavljeno, koštaće čak 100.000 dolara po čovjeku, pa je nerealno očekivati da će ih kamionske kompanije plaćati.

Postoje druge vize EB-2 i EB-3 koje su do sada bile dostupne vozačima kamiona, ali za dobijanje istih potrebno je angažovanje advokata za imigraciju, a taj proces košta 8.000 do 9.000 dolara što je vjerovatno jedan od razloga zašto su mnogi vozači ipak ilegalno radili svoj posao.

Američke vlasti upozoravaju da je cilj ovih akcija, koje nisu usmjerene samo na vozače kamiona, da se prevedu i deportuju oni koji u SAD borave nelegalno.

Detaljnije provjere vozača kamiona počele su nakon nesreće koja se dogodila prije dva mjeseca na Floridi. Vozač kamiona, porijeklom iz Indije, nepropisno je skrenuo sa auto-puta na mjestu na kojem to nije bilo dozvoljeno i tom prilikom sudario se sa mini kombijem, a na licu mjesta stradalo je troje ljudi. Taj slučaj izazvao je veliku pažnju javnosti, jer je vozač kamiona ilegalno boravio u Americi, ali je imao vozačku dozvolu dobijenu u Kaliforniji. Sada se istražuje kako je ta dozvola dobijena.

(RTS/MONDO)