I danas oblačno i hladno, snijeg na istoku zemlje

U cijeloj BiH danas će biti oblačno i hladno uz slab snijeg na sjeveru i zapadu, dok će na istoku tokom dana ponovo padati umjeren do jak snijeg, uz dalji porast snježnog pokrivača.

Izvor: SRNA/Ljerka Bjelica

Očekuje se od dva centimetra novog snega na zapadu do 15 centimetara na istoku, u višim predjelima na istoku ponegdje i više, a na jugu Hercegovine kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče i tokom noći oblačno i uglavnom suvo, uz provijavanje slabog snijega samo još ponegdje.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini povremeno jak.

Maksimalna temperatura vazduha od minus pet do minus jedan, a na jugu do 12, u višim predelima minus tri stepena Celzijusova.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros oblačno vrijeme sa snijegom u nekim područjima

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Han Pijesak minus devet, Sokolac i Kneževo minus osam, Mrkonjić Grad i Šipovo minus šest, Livno, Sarajevo i Ribnik minus pet, Bihać, Jajce, Sanski Most, Tuzla, Zenica, Novi Grad, Srebrenica i Srbac minus četiri, Prijedor, Banjaluka, Doboj i Bijeljina minus tri, Višegrad minus dva, Čemerno i Rudo minus jedan, Mostar dva, Gacko sedam, Trebinje i Bileća 10.

Najviše kiše u prethodna 24 časa palo je u Bileći 43,7 i Gacku 66,1 litar po metru kvadratnom.

Stanje na putevima

Snježne padavine koje su zahvatile veći dio Republike Srpske i Federacije BiH /FBiH/ otežavaju odvijanje saobraćaja, uzrokujući zastoje, zabrane za teretna vozila i saobraćajne nezgode.

U Zvorniku je proglašena vanredna situacija zbog naglog porasta vodostaja rijeke Drine, ali su putevi trenutno prohodni, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

I na području Hercegovine su velike količine vode na kolovozu.

Poseban oprez vozačima se savjetuje u višim planinskim predjelima i preko prevoja, posebno za teretna motorna vozila kojima se preporučuje upotreba lanaca.

Zabranjen je prevoz eksplozivnih meterija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske, osim pirotehničkih sredstava za izvođenje najvljenih vatrometa, večeras do ponoći i 9. januara cijeli dan.

Na području Banjaluke 8. januara je zabranjen prevoz eksplozivnih meterija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju.

Privedeni su kraju radovi na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Brestovčina - Nova Topola i pušten je saobraćaj, ali je potreben oprez zbog završnih radova.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, a na mostu na graničnom prelazu Rača saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

Zbog radova na magistralnom putu Rača-Bijeljina i na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća se naizmjenično jednom kolovoznom trakom od 07.00 do 17.00 časova.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put, na dionici Dobro Polje-Miljevina, izmijenjen je saobraćaj uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na dionici magistralnog puta Lapišnica-Ljubogošta u mjestu Donja Ljubogošta u opštini Pale i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja Ljubogošta.

U FBiH na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je

zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.