I danas oblačno i hladno, snijeg na istoku zemlje

U cijeloj BiH danas će biti oblačno i hladno uz slab snijeg na sjeveru i zapadu, dok će na istoku tokom dana ponovo padati umjeren do jak snijeg, uz dalji porast snježnog pokrivača.
Očekuje se od dva centimetra novog snega na zapadu do 15 centimetara na istoku, u višim predjelima na istoku ponegdje i više, a na jugu Hercegovine kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Uveče i tokom noći oblačno i uglavnom suvo, uz provijavanje slabog snijega samo još ponegdje.
Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini povremeno jak.
Maksimalna temperatura vazduha od minus pet do minus jedan, a na jugu do 12, u višim predelima minus tri stepena Celzijusova.
Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros oblačno vrijeme sa snijegom u nekim područjima
Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Han Pijesak minus devet, Sokolac i Kneževo minus osam, Mrkonjić Grad i Šipovo minus šest, Livno, Sarajevo i Ribnik minus pet, Bihać, Jajce, Sanski Most, Tuzla, Zenica, Novi Grad, Srebrenica i Srbac minus četiri, Prijedor, Banjaluka, Doboj i Bijeljina minus tri, Višegrad minus dva, Čemerno i Rudo minus jedan, Mostar dva, Gacko sedam, Trebinje i Bileća 10.
Najviše kiše u prethodna 24 časa palo je u Bileći 43,7 i Gacku 66,1 litar po metru kvadratnom.
Stanje na putevima
Snježne padavine koje su zahvatile veći dio Republike Srpske i Federacije BiH /FBiH/ otežavaju odvijanje saobraćaja, uzrokujući zastoje, zabrane za teretna vozila i saobraćajne nezgode.
U Zvorniku je proglašena vanredna situacija zbog naglog porasta vodostaja rijeke Drine, ali su putevi trenutno prohodni, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.
I na području Hercegovine su velike količine vode na kolovozu.
Poseban oprez vozačima se savjetuje u višim planinskim predjelima i preko prevoja, posebno za teretna motorna vozila kojima se preporučuje upotreba lanaca.
Zabranjen je prevoz eksplozivnih meterija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske, osim pirotehničkih sredstava za izvođenje najvljenih vatrometa, večeras do ponoći i 9. januara cijeli dan.
Na području Banjaluke 8. januara je zabranjen prevoz eksplozivnih meterija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju.
Privedeni su kraju radovi na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Brestovčina - Nova Topola i pušten je saobraćaj, ali je potreben oprez zbog završnih radova.
U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, a na mostu na graničnom prelazu Rača saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.
Zbog sanacije klizišta uz magistralni put, na dionici Dobro Polje-Miljevina, izmijenjen je saobraćaj uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
Izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine.
Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas.
Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na dionici magistralnog puta Lapišnica-Ljubogošta u mjestu Donja Ljubogošta u opštini Pale i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja Ljubogošta.
U FBiH na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje obustavljen.
Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je
zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.
Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.
Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.