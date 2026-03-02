Iranci poručili: "Nismo započeli ovaj pakao, ali ćemo ga završiti vašim uništenjem"

Iran je spreman za dugotrajan sukob, tvrdi Ali Larijani, naglašavajući da su iranske snage djelovale samo u samoodbrani.

Izvor: Shutterstock AI/FotoField/Kaua209/Shutterstock

Sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Ali Larijani poručio je da je Iran spreman za dugotrajan sukob i da, kako tvrdi, iranske oružane snage nisu izvodile napade osim u okviru samoodbrane.

Iran, unlike the United States, has prepared itself for a long war.pic.twitter.com/0nTGu9u2K4 — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir)March 2, 2026

U objavi na društvenoj mreži Iks naveo je da Iran, kako kaže, nije započeo aktuelni rat i da će odgovoriti odlučno.

"Kao i u proteklih 300 godina, Iran nije započeo ovaj rat i naše hrabre Oružane snage nisu učestvovale ni u kakvim napadima, osim u odbrani. Odlučno ćemo braniti sebe i našu šest hiljada godina staru civilizaciju, bez obzira na cijenu, i natjeraćemo neprijatelje da zažale zbog svoje pogrešne procjene", napisao je Larijani.

On je istog dana poručio i da Islamska Republika ne planira pregovore sa Amerikom.

Juče je američki predsednik Donald Tramp izjavio je da novo iransko rukovodstvo želi razgovore sa Vašingtonom i da je on spreman na dijalog.

(Mondo.rs)