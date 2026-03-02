logo
Iranci poručili: "Nismo započeli ovaj pakao, ali ćemo ga završiti vašim uništenjem"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Iran je spreman za dugotrajan sukob, tvrdi Ali Larijani, naglašavajući da su iranske snage djelovale samo u samoodbrani.

Iran poručio da će uništiti Ameriku Izvor: Shutterstock AI/FotoField/Kaua209/Shutterstock

Sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Ali Larijani poručio je da je Iran spreman za dugotrajan sukob i da, kako tvrdi, iranske oružane snage nisu izvodile napade osim u okviru samoodbrane.

U objavi na društvenoj mreži Iks naveo je da Iran, kako kaže, nije započeo aktuelni rat i da će odgovoriti odlučno.

"Kao i u proteklih 300 godina, Iran nije započeo ovaj rat i naše hrabre Oružane snage nisu učestvovale ni u kakvim napadima, osim u odbrani. Odlučno ćemo braniti sebe i našu šest hiljada godina staru civilizaciju, bez obzira na cijenu, i natjeraćemo neprijatelje da zažale zbog svoje pogrešne procjene", napisao je Larijani.

On je istog dana poručio i da Islamska Republika ne planira pregovore sa Amerikom.

Juče je američki predsednik Donald Tramp izjavio je da novo iransko rukovodstvo želi razgovore sa Vašingtonom i da je on spreman na dijalog.

(Mondo.rs)

