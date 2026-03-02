Hitno evakuisan civilni aerodrom na Kipru: "Moguća prijetnja u oblasti Pafosa!" (Video)

Kiparski mediji izveštavaju o novoj bezbednosnoj uzbuni u britanskoj bazi RAF Akrotiri i evakuaciji civilnog aerodroma u Pafosu.
U ponedjeljak popodne je naređena hitna i potpuna evakuacija civilnog aerodroma Pafos na Kipru nakon što je u ograničenom vazdušnom prostoru objekta otkriven neidentifikovani dron.
Prema preliminarnim izvještajima, bezbednosne službe su izdale instrukciju da svi putnici i osoblje napuste terminal ubrzo nakon 12:45 časova, dok Kipar ostaje u stanju visoke pripravnosti nakon napada dronovima na RAF Akrotiri ranije tokom dana.
Američki Stejt Department za konzularna pitanja je odvojeno objavio upozorenje o „informacijama o mogućoj dronskoj prijetnji u regionu Pafosa“.
