Hitno evakuisan civilni aerodrom na Kipru: "Moguća prijetnja u oblasti Pafosa!" (Video)

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
Kiparski mediji izveštavaju o novoj bezbednosnoj uzbuni u britanskoj bazi RAF Akrotiri i evakuaciji civilnog aerodroma u Pafosu.

shutterstock_2449894531.jpg Izvor: Shutterstock

U ponedjeljak popodne je naređena hitna i potpuna evakuacija civilnog aerodroma Pafos na Kipru nakon što je u ograničenom vazdušnom prostoru objekta otkriven neidentifikovani dron.

Prema preliminarnim izvještajima, bezbednosne službe su izdale instrukciju da svi putnici i osoblje napuste terminal ubrzo nakon 12:45 časova, dok Kipar ostaje u stanju visoke pripravnosti nakon napada dronovima na RAF Akrotiri ranije tokom dana.

Američki Stejt Department za konzularna pitanja je odvojeno objavio upozorenje o „informacijama o mogućoj dronskoj prijetnji u regionu Pafosa“.

Kipar aerodrom evakuacija

