Hitno evakuisan civilni aerodrom na Kipru: "Moguća prijetnja u oblasti Pafosa!" (Video)

Kiparski mediji izveštavaju o novoj bezbednosnoj uzbuni u britanskoj bazi RAF Akrotiri i evakuaciji civilnog aerodroma u Pafosu.

Izvor: Shutterstock

U ponedjeljak popodne je naređena hitna i potpuna evakuacija civilnog aerodroma Pafos na Kipru nakon što je u ograničenom vazdušnom prostoru objekta otkriven neidentifikovani dron.

Prema preliminarnim izvještajima, bezbednosne službe su izdale instrukciju da svi putnici i osoblje napuste terminal ubrzo nakon 12:45 časova, dok Kipar ostaje u stanju visoke pripravnosti nakon napada dronovima na RAF Akrotiri ranije tokom dana.

[ CHYPRE | IRAN ]



Des évacuations ont été ordonnées dans le district municipal d’#Akrotiriet à l’aéroport de#Paphos, à#Chypre, après l’interception de drones iraniens dans la zone.



Les habitants de la localité de Timi ont reçu l’ordre de rester chez eux.pic.twitter.com/4XJWCqC8Os — Life Info (@life_Info__)March 2, 2026

Američki Stejt Department za konzularna pitanja je odvojeno objavio upozorenje o „informacijama o mogućoj dronskoj prijetnji u regionu Pafosa“.