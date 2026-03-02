Uzbuna u Saudijskoj Arabiji: Napadnuto jedno od najvažnijih energetskih središta na svijetu

Iran je napao naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji, uključujući ključnu lokaciju Ras Tanura, što može uzrokovati globalne posljedice.

Izvor: X/@clashreport/Printscreen

Iran je, prema prvim izveštajima, započeo napade na naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji. Dronovima Šahed napadnuto je postrojenje kompanije Saudi Aramco u Ras Tanura, lokaciji koja važi za jedno od najvećih naftnih čvorišta na svijetu.

Nedugo zatim, rafinerija nafte Saudi Aramco obustavila je rad, javlja Sky News Arabia.

Radnici u Aramcovim postrojenjima napuštaju pogone nakon dojava o iranskim napadima.

The footage of direct hitpic.twitter.com/iIdbt0VEGX — Acharya Chanakya (@Darkologyy)March 2, 2026

Ras Tanura je jedno od najvažnijih energetskih središta na svijetu – nalazi se na istočnoj obali Saudijske Arabije i služi kao glavni terminal za izvoz sirove nafte. Ovo postrojenje obuhvata jedan od najvećih naftnih terminala i rafinerijskih kompleksa na planeti, sa ogromnim kapacitetom prerade i transporta nafte tankerima ka Aziji, Evropi i SAD-u, te je dugo bilo ključna karika u globalnim energetskim tokovima.

BREAKING: Sky News Arabia claims Saudi Aramco’s Ras Tanura refinery was shut down following a drone attack.pic.twitter.com/YGXRzfhQms — Clash Report (@clashreport)March 2, 2026

Zbog svoje strateške uloge u snabdijevanju sirovom naftom i rafinisanim proizvodima, svako ometanje operacija u Ras Tanuri može imati ozbiljne posledice po globalno tržište.

Podsjetimo, globalne cijene nafte porasle su nakon što su najmanje tri broda napadnuta u blizini Ormuskog moreuza, dok Iran nastavlja napade širom Bliskog istoka kao odgovor na kontinuirane vojne akcije Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

(Index/MONDO)