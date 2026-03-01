Nova katastrofa u Abu Dabiju: Iranski dronovi eksplodirali kod luksuznog kruzera, zarobljene porodice sa djecom (Video)

Eksplodirali iranski dronovi kod luksuznog kruzera u luci u Abu Dabiju. Zarobljen je veliki broj putnika uključujući i porodice sa djecom.

Izvor: X/clashreport/Printscreen

U luci u Abu Dabiju, prijestonici Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), usidren je luksuzni kruzer kompanije "TUI Cruises" na kom je danas popodne odjeknula snažna eksplozija, piše njemački "Bild". Danas je u Abu Dabiju pogođena i francuska pomorska baza.

Ministarstvo odbrane Njemačke se hitno oglasilo tim povodom i saopštili su da su dva iranska drona pala na skladište u pomorsku bazu Al Salam u luci u Abu Dabiju gdje je usidren i ovaj kruzer. Najvjerovatnije su to dva iranska drona koja su pogodila ovu vojnu bazu koju koristi francuska vojska.

C’était bien la peine de ramper, de se coucher par terre, de renvoyer les belligérants dos à dos, ils ne nous ratent pas…

« Une épaisse fumée noire s’élevait du Camp de la Paix, une base navale française à Abu Dhabi, après une frappe de drone ou de missile iranien. »https://t.co/0BNqRWH4y4pic.twitter.com/kEygrBqTGo — Alain Weber (@alainpaulweber)March 1, 2026

Njemački list je uspio da stupi u kontakt sa jednim od putnika sa ovog kruzera. On je ispričao "iz prve ruke" šta se dogodilo.

"Oko 16.30 časova smo dobili svi hitno upozorenje na mobilnim telefonima. Rečeno nam je da se odmah okupimo u pozorištu broda.

Snažna eksplozija se čula u neposrednoj blizini. Posada nam je naložila da uđemo unutra, da se sklonimo od prozora i da ostanemo smireni.

Mnogi putnici, uključujući brojne porodice sa djecom, polako gube živce. Vladaju panika i strah od novih napada. Niko ne zna kako ćemo se izvući odavdje", ispričao je ovaj putnik.

WATCH: Iranian strike hitting French Naval Base in Abu Dhabi, UAE.pic.twitter.com/RwQ54tpmkB — Clash Report (@clashreport)March 1, 2026

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.

(Mondo.rs)