Portparol izraelske vojske tvrdi: Nemamo informacije o gađanju škole za djevojčice

Izrael ne raspolaže informacijama o napadu na osnovnu školu za djevojčice u iranskoj provinciji Hormozgan, rekao je vojni portparol Nadav Šošani.

Izvor: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"U ovom trenutku nije nam poznato da je u toj oblasti bilo izraelskih ili američkih napada", rekao je Šošani.

On je dodao da su Izrael i Sjedinjene Države, sa udaljenosti od preko 1.609 kilometara, eliminisali na izuzetno precizan način 40 ljudi koji su se krili.

Portparol je mislio na ubistva iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija i drugih vojnih i državnih zvaničnika, prenijela je agencija DPA.

Iranski mediji su prenijeli da je u bombardovanju škole ubijeno više od 100 ljudi.