logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Portparol izraelske vojske tvrdi: Nemamo informacije o gađanju škole za djevojčice

Portparol izraelske vojske tvrdi: Nemamo informacije o gađanju škole za djevojčice

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Izrael ne raspolaže informacijama o napadu na osnovnu školu za djevojčice u iranskoj provinciji Hormozgan, rekao je vojni portparol Nadav Šošani.

Portparol izraelske vojske tvrdi: Nemamo informacije o gađanju škole za djevojčice Izvor: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"U ovom trenutku nije nam poznato da je u toj oblasti bilo izraelskih ili američkih napada", rekao je Šošani.

On je dodao da su Izrael i Sjedinjene Države, sa udaljenosti od preko 1.609 kilometara, eliminisali na izuzetno precizan način 40 ljudi koji su se krili.

Portparol je mislio na ubistva iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija i drugih vojnih i državnih zvaničnika, prenijela je agencija DPA.

Iranski mediji su prenijeli da je u bombardovanju škole ubijeno više od 100 ljudi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Izrael Iran

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ