Pakistanski talibani stali uz Izrael i SAD: "Ko god djeluje protiv Irana naš je prijatelj"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Komandant TTP Kari Halid Ašna izjavio je da njegova grupa stoji uz svaku akciju protiv Irana, uključujući i one koje sprovode Izrael i SAD.

Pakistani talibani protiv Irana Izvor: YouTube/Screenshot/VICE News

Komandant pakistanskih talibana (TTP), Kari Halid Ašna, povezan sa teorističkom Al Kaidom, izjavio je danas da njegova grupa podržava vojne akcije protiv Irana

"Ko god djeluje protiv Irana, bilo da je to Izrael ili neko drugi, mi ih u potpunosti podržavamo", Ašna je ovu izjavu dao sa teritorije Avganistana.

Ove riječi dolaze od rivalske pakistanske frakcije talibana i ne odražavaju stav zvaničnog Avganistana. Iako su odnosi Kabula i Teherana zategnuti, avganistanski talibani i dalje ne pružaju nikakvu podršku Izraelu.

Analitičari navode da neke radikalne sunitske grupe vide šiitski Iran kao geopolitičku i vjersku pretnju zbog njegovog uticaja na šiitske zajednice širom Bliskog istoka i podrške šiitskim milicijama.

Za ove grupe, sukobi sa Iranom imaju prioritet nad tradicionalnim neprijateljstvima sa Izraelom, pa mogu taktički ili ideološki podržati protivnike Irana da bi oslabili iranski uticaj.

Ovakva podrška je, jasno, privremena i strateška, zasnovana na zajedničkom interesu protiv Irana, a ne na dugoročnom savezništvu sa Izraelom.

