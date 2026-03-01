logo
Iran ispalio rakete ka članici EU: Ciljali ključne britanske vojne baze

Iran ispalio rakete ka članici EU: Ciljali ključne britanske vojne baze

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Ministar odbrane Velike Britanije otkrio je da su dvije iranske rakete ispaljene u pravcu Kipra, gdje Velika Britanija ima ključne vojne baze.

iran ispalio rakete ka kipru Izvor: ABIR SULTAN/EPA

Džon Hili je izjavio da za sada nije jasno da li su rakete namjerno bile usmjerene ka britanskim objektima na Kipru.

"Nismo sigurni da li su bile namjerno usmjerene na naše baze", rekao je on.

Takođe je otkrio da se oko 300 britanskih vojnika nalazilo u blizini lokacija u Bahreinu koje su bile meta napada.

Velika Britanija nije učestvovala u američko-izraelskim napadima na Iran.

Britanija preispituje nivo terorističke prijetnje

Ministar odbrane rekao je da vlada preispituje nivo terorističke prijetnje u Velikoj Britaniji.

Ministarka spoljnih poslova Priti Patel izjavila je u istoj emisiji da pozdravlja napade Izraela i Amerike na Iran, dodajući da je "apsolutno zapanjujuće" što premijer Kir Starmer nije bio "proaktivniji", s obzirom na prijetnje koje iranski režim predstavlja po britanske interese.

Iran Velika Britanija Kipar

