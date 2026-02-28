Da li nas u ponedjeljak čeka skok cijena goriva zbog sukoba na Bliskom istoku? Od jednog poteza Irana sve zavisi

Cijene nafte su već porasle zbog straha od rata. Saznajte kako bi aktuelni sukobi mogli uticati na cijene goriva u narednim danima.

Izvor: Pelagija/Shutterstock

Tržišta nafte, koja su trenutno zatvorena zbog vikenda, sljedeće nedjelje mogla bi da dožive oscilacije cijena, jer je i dalje nejasan uticaj američkih i izraelskih udara na snabdijevanje naftom sa Bliskog istoka.

Scenariji prije najnovijeg sukoba sa Iranom predviđali su brz skok cijena koji bi se potom smirio ako napadi ne bi pogodili transport nafte i infrastrukturu, poput iranskih naftovoda i terminala na ostrvu Harg. Međutim, do većeg i dugotrajnijeg rasta cijena došlo bi ukoliko bi naftna infrastruktura ili isporuke bile prekinute, na primjer zbog ometanja tankerskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz.

Cijene nafte već su porasle zbog straha od rata. Međunarodna referentna nafta brent u petak je zatvorila trgovanje na sedmomjesečnom maksimumu od 72,87 dolara, piše AP.

Iran izvozi oko 1,6 miliona barela nafte dnevno, od čega većina odlazi u Kinu, gdje su privatne rafinerije manje zabrinute zbog američkih sankcija koje sprečavaju Iran da prodaje naftu drugdje. Ukoliko bi to snabdijevanje bilo poremećeno, kineski kupci bi potražili naftu na globalnom tržištu, što bi potencijalno dodatno podiglo cijene.

U galeriji pogledajte fotografije napada na Iran:

Još jedno ključno pitanje tiče se Ormuskog moreuza, kroz koji svakog dana prolazi oko 20% svjetske isporuke nafte. Izvoznici sa Bliskog istoka - Saudijska Arabija, Irak i Ujedinjeni Arapski Emirati, najveći dio izvoza šalju upravo tim pravcem. Ipak, analitičari navode da Iran nema motiv da pokuša da zatvori moreuz, jer bi time prekinuo sopstveni izvoz i naštetio svom jedinom velikom kupcu - Kini.

Prognoza: Dva scenarija za narednu nedjelju

Ograničeni udari na iranski nuklearni program i Revolucionarnu gardu, bez promjene režima ili potpunog rata, mogli bi da dovedu do rasta cijena od 5 do 10 dolara po barelu samo na osnovu straha, navodi Ristad enerdži u predratnom scenariju.

Širi rat koji bi uključio iransko ometanje tankerskog saobraćaja mogao bi da pogura cijenu sirove nafte iznad 90 dolara po barelu, a cijene benzina u SAD "znatno iznad" 3 dolara po galonu, navodi se u drugom predratnom scenariju koji je iznio Klejton Sajgl iz Centar za strateške i međunarodne studije.

Prosječna cijena benzina u Sjedinjenim Američkim Državama prošle nedjelje iznosila je 2,98 dolara po galonu, prema podacima Američko automobilsko udruženje (AAA).

(MONDO)