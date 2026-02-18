logo
Proglašena vanredna situacija u naftnoj industriji: Slovačka načela državne rezerve nafte

Proglašena vanredna situacija u naftnoj industriji: Slovačka načela državne rezerve nafte

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Slovačka vlada proglasila je vanrednu situaciju u naftnoj industriji zbog obustave isporuka. Državne rezerve nafte biće pozajmljene rafineriji Slovnaft.

Naftovod Izvor: Shutterstock

Slovačka vlada proglasila je danas vanrednu situaciju u naftnoj industriji zbog obustava isporuke preko naftovoda Družba i odlučila da iz državnih rezervi pozajmi do 250.000 tona nafte bratislavskoj rafineriji Slovnaft.

Rafineriji Slovnaft je za normalan rad potrebno između 7.300 i 7.500 tona nafte dnevno, a državne rezerve bi trebalo da pokriju najmanje mjesec dana rada do uspostavljanja alternativnih isporuka, prenosi portal Teraz.sk.

Pozajmica je planirana kao privremena mera - Slovnaft je obavezan da naftu vrati do septembra ove godine, a firma mora da položi finansijsku garanciju ili bankarsku garanciju u visini evidencione vrijednosti nafte.

Slovački premijer Robert Fico saopštio je nakon sjednice vlade da Slovnaft odmah obustavlja izvoz dizela na Ukrajinu i sve druge izvozne isporuke. Svi naftni derivati koje rafinerija proizvede biće namenjeni isključivo domaćem tržištu.

Prema Ficovim rečima, nema razloga za strah od nestašice goriva ili drugih naftnih proizvoda u Slovačkoj. Slovnaft može da kao alternativu naftovodu Družba koristi snabdijevanje preko Janafa (Adria) koji prolazi kroz Hrvatsku, ali ovaj pravac se do sada koristio samo djelimično, za manji dio ukupne proizvodnje.

 (Bizportal/MONDO)

