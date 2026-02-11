Otkriveno najveće nalazište nafte u posljednjih 30 godina: "Resursi su daleko od istrošenih"

Gaspromnjeft je objavio otkriće nalazišta od 55 miliona tona nafte u Jamalu, što predstavlja najveće otkriće u regionu u posljednjih tri decenije.

Izvor: Evgenii Bakhchev/Shutterstock

Gaspromnjeft otkrio novo nalazište od 55 miliona tona nafte u Jamalu, najveće u regionu u poslednjih 30 godina

Naftna kompanija Gaspromnjeft objavila je da je otkrila nalazište sa rezervama od 55 miliona tona nafte u ruskoj arktičkoj zoni Jamalo-neneckog autonomnog okruga.

Pres služba ruske kompanije saopštila je da je ovo najveće otkriće na Jamalu u posljednjih 30 godina, preneo je Komersant. Ležište je otkriveno u okviru Južno-novoportovskog i Saletinskog polja u Jamalskom okrugu.

Ime je dobilo po ruskom naučniku i geologu Alekseju Kontoroviču. Planirana su dalja istraživanja na lokalitetu, a na osnovu dobijenih podataka biće razvijen program razvoja novih nalazišta, pojasnila je kompanija.

"Ovo otkriće potvrđuje da je resursna baza naše zemlje daleko od potpunog iskorišćenja", rekao je predsjednik Upravnog odbora Gaspromnjefta Aleksandar Djukov.

Dodao je da će otkriveno nalazište pomoći u ostvarivanju ciljeva ruske energetske strategije do 2050. godine.

(Kamatica/MONDO)