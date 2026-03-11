Nikšić o rastu cijene goriva: "Podržaćemo privremeno smanjenje akciza"

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić potvrdio je da federalna Vlada podržava inicijativu za privremeno smanjenje akciza na gorivo.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Premijer Federacije BiH (FBiH) Nermin Nikšić izjavio je da federalna Vlada podržava inicijativu za privremeno smanjenje akciza na gorivo, kao moguću mjeru za ublažavanje poskupljenja zbog poremećaja na svjetskom tržištu izazvanih ratom u Iranu i strahom od mogućih nestašica.

Nikšić je napomenuo da vlasti u FBiH ne mogu uticati na kretanje cijena na svjetskom tržištu, ali i ukazao da to što građani iz susjednih zemalja dolaze u BiH da toče gorivo govori da su cijene ovdje trenutno niže.

On je ukazao da je došlo i do povećane potrošnje goriva, ali da ga ima dovoljno na tržištu u ovom entitetu, zahvaljujući dobro organizovanom lancu distribucije.

"Ono što je evidentno jeste da je zbog poremećaja na tržištu i bojazni od nestašica potrošnja goriva porasla na oko 3,1 milion litara", rekao je Nikšić.

Federalni premijer je upozorio i na moguće dodatne izazove u snabdijevanju.

"Za 23. mart najavljena je nova blokada graničnih prelaza, a već sada imamo nešto manju dopremu naftnih tankera. Takva blokada bi mogla dodatno izazvati probleme u snabdijevanju", ocijenio je Nikšić.