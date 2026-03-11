Sančez odbrusio Trampu: Nismo saveznici da bismo na sve govorili 'da', SAD i Rusija prave haos

Od ukidanja veta u UN-u do kritike SAD-a i Rusije.

Španski premijer Pedro Sančez ponovo je komentarisao stav ove države o ratu na Bliskom istoku, poručivši da Madrid neće odstupiti od svog antiratnog stava, bez obzira na pritiske velikih sila. U intervjuu za El Diario, Sančez je istakao da je odluka Španije da se usprotivi sukobu na Bliskom istoku izazvala "talas ponosa" širom svijeta.

Na direktno pitanje o strahu od moguće odmazde administracije Donalda Trampa zbog protivljenja ratu koji SAD vode s Izraelom protiv Irana, Sančez je odgovorio kategoričnim "ne".

"Naš stav je dosljedan kroz sve ratove u proteklih pet godina, od Ukrajine do Gaze. Odbrana međunarodnog prava je temelj naše vlade. Biti saveznik Sjedinjenih Američkih Država ne znači reći 'da' na sve što oni odluče", poručio je španski premijer, dodajući da prisila ne smije biti opcija u diplomatiji.

Kritika UN-a: Rusija i SAD doprinose globalnoj nestabilnosti

Sančez se oštro osvrnuo na trenutni međunarodni poredak, nazivajući ga "međunarodnim neredom" koji svijet gura ka opasnim scenarijima iz prošlosti. Posebno je kritikovao strukturu Savjeta bezbjednosti UN-a.

"Ironično je da su dvije stalne članice Savjeta bezbjednosti, Rusija i SAD, upravo one sile koje trenutno najviše doprinose globalnoj nestabilnosti ratovima u Ukrajini i Iranu", izjavio je Sančez.

On se založio za korjenite reforme, uključujući ukidanje prava veta i uključivanje nacija poput Indije, Brazila i predstavnika afričkog kontinenta u procese donošenja ključnih odluka.

Španski premijer je povukao paralelu sa invazijom na Irak 2003. godine, upozorivši da oni koji danas zagovaraju rat u Iranu ponavljaju iste kobne greške.

"Ovaj rat nije započela Španija. To je sukob koji su jednostrano podstakle dvije nacije. Mi nećemo rješavati nestabilnost na Bliskom istoku učestvovanjem u očiglednim činovima nezakonitosti", zaključio je Sančez, potvrdivši da će Madrid ostati pri svojoj vanjskoj politici uprkos svim pritiscima.