Danas sunčano, po podne kiša u Krajini i Hercegovini

U BiH će prije podne biti sunčano vrijeme, a od polovine dana moguća je kiša u Krajini i Hercegovini.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Uz razvoj oblačnosti od sredine dana, prvo na zapadu, kasnije i u ostalim područjima, lokalno su mogući kiša ili pljusak, dok će veče biti vedro, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vjetar slab do umjeren južni, u višim područjima na zapadu i pojačan. Jutarnja temperatura od jedan do sedam, u višim predjelima od minus dva, a maksimalna od 14 do 21, u višim predjelima od 10 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava pretežno sunčano vrijeme, a više oblačnosti ima na sjeverozapadu.

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe, 10 djevojčica i 13 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima. U Banjaluci je rođeno osam beba, u Bijeljini šest, u Doboju tri, u Nevesinju dvije, a u Zvorniku, Prijedoru, Trebinju i Gradišci po jedna beba. U Banjaluci je rođeno pet dječaka i tri djevojčice, u Bijeljini četiri dječaka i dvije djevojčice, u Doboju tri djevojčice, u Nevesinju dječak i djevojčica, u Prijedoru djevojčica, a u Zvorniku, Trebinju i Gradišci po jedan dječak. Poroda nije bilo u Istočnom Sarajevu i Foči.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Gacko minus pet, Sokolac i Kalinovik minus četiri, Bjelašnica i Drvar minus tri, Bugojno i Livno minus dva, Rudo minus jedan, Ivan Sedlo, Sanski Most, Bileća, Višegrad, Drinić, Foča i Čemerno nula, Prijedor, Ribnik i Zenica jedan, Bijeljina, Mrkonjić Grad, Novi Grad i Srebrenica dva, Banjaluka, Kneževo, Srbac, Bihać, Doboj, Sarajevo i Tuzla tri, Mostar pet, a Trebinje šest stepeni Celzijusovih.

Povoljni uslovi za vožnju

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i FBiH odvija redovno, uz povoljne vremenske uslove, a zadržavanja jutros nema ni na graničnim prelazima, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Srpske.

Na putevima na kojima se izvode radovi, režim vožnje regulisan je privremenom signalizacijom, čije je poštovanje obavezno.

Do obustave saobraćaja dolazi na magistralnom putu Šamac-Grabnica za vrijeme sanacije pružnog prelaza, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce. Obustava bi trebalo da traje do 30. marta.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini (Foča)-Hum (Šćepan Polje), Dobro Polje-Miljevina, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta. Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, na lokaciji prevoj LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog postavljanja rasvjete u tunelima na magistralnom putu Brodar-Višegrad i Međeđa-Brodar.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušić" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH toku je izgradnja bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, a u toku su i radovi na dionici Sarajevo zapad-Lepenica u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, pa se saobraćaj se odvija dvosmjerno, desnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase i dalje obustavljen.

Otvoreni su granični prelaz Brčko za putnička vozila do tri i po tone i granični prelaz Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na Šepku još na snazi zabrana saobraćaja za sva teretna vozila.