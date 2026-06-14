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Tragedija u Brazilu: Šestoro mrtvih nakon sudara helikoptera (VIDEO)

Tragedija u Brazilu: Šestoro mrtvih nakon sudara helikoptera (VIDEO)

Autor Dragana Božić
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Najmanje šest lica poginulo je u sudaru dva helikoptera u zapadnom dijelu Rio de Žaneira, saopštili su vatrogasci.

27.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Iz vatrogasne službe su naveli da prve informacije ukazuju na to da je došlo do sudara u vazduhu.

"Potvrđeno je šest poginulih, a svi su bili članovi posada letjelica koje su učestvovale u nesreći", navodi se u saopštenju.

Gradonačelnik Rija Edvardo Kavaljere izjavio je da su se u jednom od helikoptera nalazili i strani državljani.

Helikopteri su se srušili na parking prodajnog centra električnih automobila, izazvavši požar koji je zahvatio najmanje 20 vozila.

(Srna)

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Tagovi

Brazil sudar aviona helikopter nesreća

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